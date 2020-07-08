У Шария нашли виллу на берегу моря в Испании стоимостью минимум 1 миллион евро (обновлено)

Пророссийский блогер и политик Анатолий Шарий с августа прошлого года владеет домом площадью 230 кв. м. в городе Рода-де-Бара в Испании.

Об этом со ссылкой на Слідство.Інфо сообщает БизнесЦензор.

Дом с бассейном и садом расположен на первой линии у моря. После того, как хозяином недвижимости стал Шарий, вокруг дома появился двухметровый забор и камеры видеонаблюдения, а на окнах – решетки.

Согласно информации из испанского имущественного реестра, дом Шария состоит из основного жилого этажа на 161 кв. м и подвального помещения на 69 кв. м. Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки. Также в документе указано, что сразу за земельным участком – пляж.

В документах не указано, как именно Шарий завладел домом – купил или получил в подарок. Не говорится в них и о цене недвижимости. Похожие дома в этом районе стоят от 1 млн евро.

За первый квартал 2020 года политсила Шария получила более миллиона гривен от трех общественных организаций. "Финансирование партий из ОО позволяет скрыть истинное происхождение средств", – говорится в исследовании.

Сам Шарий позднее на своем канале в YouTube подтвердил, что дом принадлежит ему, заявив, что эта недвижимость стоит около 3 млн евро, передает Liga.net.

Беглый блогер также заявил, что у него в собственности есть еще несколько подобных объектов.

Шарий бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве после того как в мае 2011 года у него случился конфликт с посетителем McDonald’s в Киеве, где он применил огнестрельное оружие. Впоследствии начал вести политический блог на канале YouTube, который сегодня насчитывает более 2 миллионов подписчиков, преимущественно из России. Риторику Шария часто называют пророссийской и прокремлевской.













