Тариф на доставку для "Днепропетровскгаза" покрывает только 50% расходов на обслуживание газовых сетей

Для АО "Днепропетровскгаз" в тарифе предусмотрено на работы по безопасности сетей 142 грн на 1 километр газопроводов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепропетровскгаза" сообщает БизнесЦензор.

По решению НКРЭКУ в сокращенном тарифе на распределение для АО "Днепропетровскгаз" для безопасности сетей предусмотрено 142 грн в месяц на 1 км газопроводов. Финансирование этих работ остается на недостаточном уровне. К концу года в Днепропетровской области в аварийном состоянии окажутся 1 747 км газопроводов.

"Установленный тариф на доставку газа для АО "Днепропетровскгаз" только на 50% в год покрывает расходы на обеспечение надежной эксплуатации газораспределительных сетей. Такая тенденция наблюдается в газораспределительной отрасли в течении последних нескольких лет", - говорит технический директор АО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

В Днепропетровской области 33.3% газопроводов построены 30 и более лет назад. Уровень полного износа газораспределительных сетей Днепропетровской области достиг 10%. В таких условиях для их модернизации необходимы всего инвестиций на уровне 1,5 млрд. грн. Это позволит не только повысить уровень безопасности газоснабжения, но и сделать систему гораздо эффективней и дешевле в обслуживании. Текущий же уровень финансирования работ на 2020 год составляет только 43 млн. грн.

"При нынешнем финансировании работ по безопасности сетей, к концу года полностью изношенными окажутся 1 747 км газопроводов и 1 433 газорегуляторных пунктов, в том числе шкафного типа. 20% оборудования (ГРП/ШГРП) используется на предельных сроках эксплуатации (20-25 лет), а 37,5% исчерпало его (более 25 лет) и является устаревшим", - говорит технический директор АО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

"Днепропетровскгаз" обслуживает 18 тыс. км. газораспределительных сетей, 3819 ГРП и ШГРП, десятки тысяч различного рода устройств, регулирующего и защитного оборудования на сетях. В этом году "Днепропетровскгаз" уже провел ремонт 470 ГРП, 950 ШГРП, заменил 3,8 км изношенных газопроводов.

В течение последнего года компания установила 54 ШГРП, которые обеспечивают стабильность давления газа, очистки его от мелкодисперсных частиц, безопасную подачу на конфорки потребителей по всему региону. "Днепропетровскгаз" постоянно осуществляет технический осмотр и регулирование газораспределительного оборудования, станций электрохимзащиты сетей от коррозии.

С начала года бригады аварийно-диспетчерской службы осуществили свыше 33 тысяч выездов на вызовы потребителей. Ежедневно диспетчеры получают около 200 звонков. По статистике большая часть вызовов связана с подозрением на утечки газа на внутридомовых сетях. 48 аварийных бригад круглосуточно работают для потребителей природного газа Днепропетровской области, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную доставку газа.

"Все это в комплексе обеспечивает слаженную работу единого сложного механизма - газораспределительной системы региона, безаварийное и бесперебойное снабжение газа. Поэтому, требует надлежащих инвестиций, ведь экономить на безопасности слишком дорого", - сообщает компания.