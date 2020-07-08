"Метинвест" Ахметова объявил о принудительном выкупе акций у миноритариев "Запорожогнеупора"

Кипрская Barlenco Ltd., аффилированная с горно-металлургической группой "Метинвест" намерена воспользоваться правом на принудительный выкуп акций (squeeze-out) у миноритариев ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшего в Украине предприятия по производству огнеупоров.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), "Запорожогнеупор" 6 июля получил уведомление от акционеров о достижении доминирующего контрольного пакета акций ЧАО, которое произошло 3 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, между Metinvest B.V., ПАО "Запорожский металлургический комбинат " Запорожсталь" и компанией Barlenco Ltd. заключен договор, согласно которому требования о выкупе акций миноритариев будет заявлять кипрская компания.

Согласно документу, Metinvest B.V. до достижения доминирующего контрольного пакета акций общества принадлежало 45,39% акций "Запорожогнеупора", меткомбинату "Запорожсталь" –49,21%, кипрская компания Barlenco Ltd. не владела акциями предприятия.

После обретения статуса владельца доминирующего пакета акций доли Metinvest B.V. и "Запорожстали" сохранились такими же, при этом Barlenco Ltd. стала владельцем 0,41% уставного капитала предприятия.

В настоящее время в совокупности группе "Метинвест" прямо и опосредовано принадлежит 95,01% акций ЧАО "Запорожогнеупор".

Уточняется, что самая высокая цена акции, по которой заявитель требования, его аффилированные лица или третьи лица, действующие совместно с ним, покупали акции ЧАО в течение 12 месяцев, предшествующих дате приобретения доминирующего контрольного пакета акций – 20 грн за одну простую именную акцию ЧАО "Запорожогнеупор".

В группе "Метинвест" подтвердили планы о выкупе акций у миноритариев.

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Напомним, в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу 4 июня 2017 года и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out.

Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний. Его основные акционеры – группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Кипрская Barlenco Ltd упоминалась в 2012 году, когда антимонопольные органы ряда стран разрешили "Метинвесту" приобрести ее в рамках сделки по покупке акций "Запорожстали".

"Запорожогнеупор" – крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

"Запорожогнеупор" по итогам работы в 2018 году нарастил чистую прибыль на 52,7% по сравнению с предыдущим годом – до 97,58 млн грн с 63,884 млн грн, нераспределенная прибыль к концу 2018 года составляла 184,84 млн грн. Данные за 2019 год не обнародовались.