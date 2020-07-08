Кабмин выделил Министерству спорта 475 миллионов из фонда борьбы с коронавирусом
Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, выделил Министерству молодежи и спорта 475,8 млн грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение Кабмин принял по процедуре без обсуждения.
В частности, 88,32 млн грн выделено на финансирование программы "Развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивная реабилитация", 387,48 млн грн – для программы "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта".
Согласно пояснительной записке к документу, необходимость выделения дополнительных средств министерство поясняет тем, что после сокращения в апреле расходов госбюджета по направлениям физкультуры и спорта, средств хватает на обеспечение тренировок спортсменов национальных сборных команд только до июля.
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