Кабмин выделил Министерству спорта 475 миллионов из фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, выделил Министерству молодежи и спорта 475,8 млн грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение Кабмин принял по процедуре без обсуждения.

В частности, 88,32 млн грн выделено на финансирование программы "Развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивная реабилитация", 387,48 млн грн – для программы "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта".

Согласно пояснительной записке к документу, необходимость выделения дополнительных средств министерство поясняет тем, что после сокращения в апреле расходов госбюджета по направлениям физкультуры и спорта, средств хватает на обеспечение тренировок спортсменов национальных сборных команд только до июля.