БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 507 17

Кабмин выделил Министерству культуры 1 миллиард из фонда борьбы с коронавирусом

Кабмин выделил Министерству культуры 1 миллиард из фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет министров выделили 1 млрд грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на гранты в сфере культуры и креативных индустрий.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 8 июля.

Как пояснил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, средства прежде всего пойдут на гранты и субсидии в сфере культуры.

"Найдены возможности выделения средств в объеме 1 миллиарда, которые пойдут, в первую очередь на предоставление грантов в сфере культуры, искусств, креативных индустрий, сфере туризма, институциональную поддержку в издательской сфере, субсидии для кинопроектов. А также для потребностей закупки средств индивидуальной защиты, оплаты коммунальных услуг для заведений культуры", – сказал Ткаченко.

По просьбе министра финансов Сергея Марченко проект документа принят с доработкой в трехдневный срок.

Читайте также: Рада назначила министром культуры бывшего топ-менеджера Коломойского

Как сообщалось, ранее Верховная Рада приняла закон о поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Законом предусмотрено предоставление грантов для поддержки культуры, креативных индустрий и туризма, а также льготы для телеканалов и радиостанций. В частности, закон позволяет вещателям не выполнять программную концепцию на время карантина, отменяет временные тарифы роялти организаций коллективного управления авторскими правами.

Автор: 

Кабмін (7764) Міністерство культури (132) Ткаченко Олександр (51) грант (310) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+6
"Скотов" будут снимать для канала Ахметова.
показати весь коментар
08.07.2020 16:30
+6
Очень интересный этот "фонд борьбы с коронавирусом". Вроде выделяли на коронавирус, а дерибанят из всех щелей) Непаханное поле для следователей и прокуратуры когда власть поменяется. А она поменяется. Спросят и тех кто выделял и тех кто растаскивал. Это покруче рюкзаков. И вроде и вирус еще не победили, количество заболевших только растет и вторая волна на носу.... с другой стороны можно создать "фонд борьбы с коронавирусом 2.0". Очень удобно)
показати весь коментар
08.07.2020 18:02
+5
и этот миллиард плавно перетечёт по кишеням сабжей приписанных к данной структуре,а вы губу раскатали сердешные,всё загребут кловуны.
показати весь коментар
08.07.2020 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Скотов" будут снимать для канала Ахметова.
показати весь коментар
08.07.2020 16:30 Відповісти
и этот миллиард плавно перетечёт по кишеням сабжей приписанных к данной структуре,а вы губу раскатали сердешные,всё загребут кловуны.
показати весь коментар
08.07.2020 17:06 Відповісти
на украинской правде есть статья об этом "фонде" деньги которого идут куда-угодно, но только не в медицину.
резюме статьи: "Створення окремого фонду "під Мінфіном" на понад 60 млрд грн без чітко окресленої мети перетвориться на кишеньковий фонд для будь-яких видатків".
показати весь коментар
08.07.2020 17:45 Відповісти
Очень интересный этот "фонд борьбы с коронавирусом". Вроде выделяли на коронавирус, а дерибанят из всех щелей) Непаханное поле для следователей и прокуратуры когда власть поменяется. А она поменяется. Спросят и тех кто выделял и тех кто растаскивал. Это покруче рюкзаков. И вроде и вирус еще не победили, количество заболевших только растет и вторая волна на носу.... с другой стороны можно создать "фонд борьбы с коронавирусом 2.0". Очень удобно)
показати весь коментар
08.07.2020 18:02 Відповісти
3,14здець короновірусу
показати весь коментар
08.07.2020 18:19 Відповісти
мляди
показати весь коментар
08.07.2020 18:20 Відповісти
Медицинский фонд - бабло должно идти на медицину. На ремонт больниц и обновление оборудования, покупку скорых, мебели и матрасов, МРТ, ренгенов и др.
60 млд - это мизерная сумма для наших больниц 19 века.
показати весь коментар
08.07.2020 18:24 Відповісти
Це, бл.(і)н цирк якийсь. Гроші на боротьбу з "ковід" дають на хрін знає що. Стільки призначень, що вони зникнуть в нікуди. "Кінець епохи бідності". Деребан продовжується
показати весь коментар
08.07.2020 18:32 Відповісти
Ну так, настрадались же при Порохе. Теперь хоть как-то. Ярд не спасет лишенцев, но с чего-то же нужно начинать.
показати весь коментар
08.07.2020 19:02 Відповісти
Ударим казнокрадством по коронавірус.
показати весь коментар
08.07.2020 19:08 Відповісти
ще один аргумент в скарбничку "смертоносності макароновірусу"
показати весь коментар
08.07.2020 19:11 Відповісти
А пандемія вже закінчилась? Чи зебілам всерівно на нецільове використання грошей?
показати весь коментар
08.07.2020 19:18 Відповісти
На "Сватів 10.0"? Ткаченко куди засрав канал, який підняли Родняньська з братом.
Убогий їдь в Затоку аніматором!
показати весь коментар
08.07.2020 19:41 Відповісти
Почему вы раскидываете деньги направо и налево, которые должны идти на борьбу с коронавирусом, наверное специально так делаете, чтоб ещё больше было заражённых этим вирусом, так это тогда, преступление против народа, которое должно караться смертной казнью, и никак иначе. Одумайтесь - зелёные, пока ещё не поздно.
показати весь коментар
08.07.2020 20:44 Відповісти
Фінансування виборів під прикриттям
показати весь коментар
08.07.2020 22:09 Відповісти
Есть ум в голове?
показати весь коментар
08.07.2020 23:40 Відповісти
ну правильно, нужно расширять незаконно построенный особняк на незаконно захваченной земле на Трухановом острове......
показати весь коментар
09.07.2020 09:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 