Кабмин выделил Министерству культуры 1 миллиард из фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет министров выделили 1 млрд грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на гранты в сфере культуры и креативных индустрий.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 8 июля.

Как пояснил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, средства прежде всего пойдут на гранты и субсидии в сфере культуры.

"Найдены возможности выделения средств в объеме 1 миллиарда, которые пойдут, в первую очередь на предоставление грантов в сфере культуры, искусств, креативных индустрий, сфере туризма, институциональную поддержку в издательской сфере, субсидии для кинопроектов. А также для потребностей закупки средств индивидуальной защиты, оплаты коммунальных услуг для заведений культуры", – сказал Ткаченко.

По просьбе министра финансов Сергея Марченко проект документа принят с доработкой в трехдневный срок.

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Как сообщалось, ранее Верховная Рада приняла закон о поддержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Законом предусмотрено предоставление грантов для поддержки культуры, креативных индустрий и туризма, а также льготы для телеканалов и радиостанций. В частности, закон позволяет вещателям не выполнять программную концепцию на время карантина, отменяет временные тарифы роялти организаций коллективного управления авторскими правами.