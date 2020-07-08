Суд приговорил бывшего главу Херсонской ТЭС к 5 годам тюрьмы и отпустил под личное обязательство
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приговорила бывшего главу правления ПАО "Херсонская ТЭЦ" Богдана Педченко к лишению свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 17 тыс. грн.
Как сообщает пресс-служба суда, ему также зепрещено занимать ответственные должности на предприятиях, учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности сроком на 3 года, передает БизнесЦензор.
Бывший глава "Херсонской ТЭЦ" признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК.
Так, судьи пришли к выводу, что обвиняемый умышленно использовал служебное положение вопреки интересам службы и интересам возглавляемого им государственного предприятия с целью получения другим юридическим лицом – ООО "Квадро-Финанс" неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения вреда государственным интересам и интересам ПАО "Херсонская ТЭЦ" в размере 8,79 млн грн.
Кроме этого, судом избрана мера пресечения указанному лицу в виде личного обязательства с возложением процессуального обязательства прибывать по каждой требованием в суд или в орган исполнения наказаний.
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Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения.
Как уточнили в НАБУ, это второй приговор Антикоррупционного суда, связанный с реальным заключением по коррупцию.
В НАБУ уточнили, что приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут подана апелляционной жалобы.
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