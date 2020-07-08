ДТЭК Ахметова подтвердила переговоры о поставках угля для "Центрэнерго" при участии Буславец

Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова проводит переговоры о поставках угля с государственным "Центрэнерго".

Об этом сообщил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко после переговоров в Министерстве энергетики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы предоставили наше предложение по поставке угля на ТЭС "Центрэнерго", которое, на наш взгляд, является конкурентным и очень интересным: оно базируется на прозрачных правилах ценообразования, на импортной альтернативе", – сказал топ-менеджер.

По словам Бутенко, ДТЭК может продавать свой уголь государственной компании на 20% дешевле, чем госшахты.

Гендиректор D.Trading уточнил, что переговоры проходят с 7 июля с руководством "Центрэнерго". В среду переговоры продолжаются для обсуждения технических деталей.

Как сообщалось, накануне и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.

Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".

С 1 мая Кабинет министров ввел заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. После этого "Центрэнерго" пересшло на использование подешевевшего газа.

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу.

Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова.