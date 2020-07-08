Кабмин выделил 5 миллиардов на закупку оборудования для отделений экстренной помощи

Кабинет министров на заседании в среду, 8 июля, принял постановление, позволяющее выделить 5,3 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на оборудование для отделений экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Предполагается, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем является Министерство здравоохранения. Получателем средств предлагается определить ГП "Медицинские закупки Украины". Оборудование получат районные больницы по всей Украине. Это реальная реформа, которая позволит улучшить качество медицины и оборудовать украинские больницы современной техникой", – сказал Степанов.

Среди оборудования, которое планируется закупить, – системы эндоскопической визуализации, ангиографические системы и компьютерные томографы. Оборудование будет закуплено в отделения экстренной медицинской помощи в 212 опорных больницах.

Как сообщалось, 18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", для направления средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах и для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы. Президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 22 июня.

Авторы законопроекта предложили выделить из Фонда борьбы с последствиями пандемиии на дорожные работы 35 млрд грн, что, по их мнению, позволит создать 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.