Зеленский продал дом под Киевом за 13 миллионов жене нардепа из своей фракции

Президент Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн грн дохода от продажи земельного участка.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре электронных деклараций на сайте НАПК, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии от 7 июля, глава государства получил 12,11 млн грн от отчуждения недвижимости и 1,36 млн грн от отчуждения земельного участка.

Покупателем в реестре указана Валентина Кисель, ее ФИО совпадает с именем жены народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя.

Согласно декларации Зеленского за 2019 год, ему принадлежал земельный участок площадью 1200 кв. м и жилой дом на 353,5 кв. м в Иванковичах Васильковского района Киевской области. Весной Зеленский заявлял о желании продать эту недвижимость.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В частности, в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн, однако президент не внес эти данные в реестр деклараций НАПК.

В связи с этим НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.