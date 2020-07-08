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Зеленский продал дом под Киевом за 13 миллионов жене нардепа из своей фракции

Зеленский продал дом под Киевом за 13 миллионов жене нардепа из своей фракции

Президент Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн грн дохода от продажи земельного участка.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре электронных деклараций на сайте НАПК, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии от 7 июля, глава государства получил 12,11 млн грн от отчуждения недвижимости и 1,36 млн грн от отчуждения земельного участка.

Покупателем в реестре указана Валентина Кисель, ее ФИО совпадает с именем жены народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя.

Согласно декларации Зеленского за 2019 год, ему принадлежал земельный участок площадью 1200 кв. м и жилой дом на 353,5 кв. м в Иванковичах Васильковского района Киевской области. Весной Зеленский заявлял о желании продать эту недвижимость.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В частности, в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн, однако президент не внес эти данные в реестр деклараций НАПК.

В связи с этим НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Автор: 

Зеленський Володимир (2514) продаж (2071) електронне декларування (456)


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