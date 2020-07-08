Транзит нефтепродуктов через Украину за полгода упал на 18%

В январе-июне 2020 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 18%, до 52,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (64,3 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Транзит дизельного топлива за шесть месяцев увеличился на 11% - до 43,4 тыс. тонн, из которых 30 тыс. тонн из Беларуси в Молдову и 13,4 тыс. тонн - из России в Польшу.

Перевозки бензина в Молдову снизились на 45%, до 5,7 тыс. тонн. Поставки битума и авиационного топлива в 2020 году в Молдову не осуществлялись. Еще за шесть месяцев текущего года транзитом было поставлено 1,7 тыс. тонн белорусского мазута в направлении Молдовы.

В 2019 году транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию Украины сократились на 30%, до 102,1 тыс. тонн, по сравнению с объемами 2018 года (145,7 тыс. тонн).