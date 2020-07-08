Поступления от продажи имущества ликвидируемых банков в мае выросли в 1,7 раза. ИНФОГРАФИКА

Поступления на счета неплатежеспособных банков в мае 2020 года составили 527,9 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем в апреле 2020 года (308,8 млн грн).

Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, поступления от реализации активов и имущества банков в мае составили 505,2 млн грн (275,4 млн грн – в апреле), за счет погашения кредитов – 21,1 млн грн (30,4 млн грн) и от аренды имущества – 1,5 млн грн (2,4 млн грн).

Отмечается, что лидерами по объему поступлений от продажи имущества в мае стали банк "Надра" (381,9 млн грн), "Дельта Банк" (74,2 млн грн), "Имэксбанк" (13,1 млн грн), банк "Хрещатик" (12,6 млн грн), "ПТБ Банк" (5,8 млн грн) и "ВТБ Банк" (5,8 млн грн).

От погашения ценных бумаг средства в мае, как и в предыдущие месяцы текущего года, не поступали.

В целом на 1 июня 2020 года на счета ликвидируемых банков поступило 2,4 млрд грн, в том числе 2,2 млрд грн от реализации их активов.

Как сообщалось, в 2019 году на счета неплатежеспособных банков поступило свыше 8,9 млрд грн, в частности 7,8 млрд грн от продажи активов.