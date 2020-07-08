Кабмин выделил 48 миллионов из фонда борьбы с коронавирусом на приватизацию

Кабинет министров поддержал выделение 48 млн грн Фонду государственного имущества на проведение приватизации госимущества счет фонда по борьбе с коронавирусной болезнью.

Соответствующее протокольное поручение было принято на заседании правительства в среду, 8 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

По словам представителя ФГИ, после сокращения расходов госбюджета в апреле у ведомства на эти цели осталось чуть более 15,3 млн грн, чего недостаточно для выполнения необходимых работ по приватизации и обслуживанию уже заключенных договоров.

Кроме того, уже произошло блокирование счетов трех региональных отделений фонда.

Как сообщалось, Кабинет министров также выделил Министерству молодежи и спорта 475,8 млн грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 для возобновления соревнований.