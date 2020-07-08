Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30?
Президент Владимир Зеленский считает, что курс гривни является завышенным и негативно влияет на прибыль украинских экспортеров и доходы госбюджета.
Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил во время общения с бизнесом в Черновцах, отвечая на вопрос предпринимателя Игоря Мысевича.
"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, – это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции… Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк, – ред.). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас... Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее, и вы это прекрасно все знаете", – сказал президент.
"Мы вас понимаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий просто закрылись. То есть и курс, и все остальное, и COVID-19. Выйдем из этой ситуации", – добавил Зеленский.
Глава государства также напомнил об отставке Якова Смолия с поста главы Национального банка.
"Не хочу характеризировать эту ситуацию, но я уверен, что все предприниматели понимают эту ситуацию прекрасно", – сказал Зеленский.
Как сообщалось, ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский лично заявил о необходимости его увольнения и согласовал дату объявления об отставке.
Экс глава НБУ также рассказал, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.
"Никакого влияния или выполнения "хотелок" не произошло... Они заложили курс 30, а мы "искусственно держим 26". Так, а чего вы 30 заложили? Заложите 40. Чем это обосновано? Курс формируется рынком. Мы влияем на курс только тогда, когда есть резкое колебание", – подчеркнул экс-глава НБУ.
Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.
Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.
На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки
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"Никакого влияния или выполнения "хотелок" не произошло...
Они заложили курс 30, а мы "искусственно держим 26". Так, а чего вы 30 заложили? Заложите 40.
Чем это обосновано? Курс формируется рынком. Мы влияем на курс только тогда, когда есть резкое колебание", - подчеркнул экс-глава НБУ."
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3206995
Ещё раз прочитайте, где здесь написано, что НБУ кредитует предприятия. НБУ предоставляет ликвидность банкам второго уровня, которые затем кредитуют предприятия. Вместо этого с разрешения НБУ банки участвовали в пирамиде ОВГЗ. Зачем рисковать предоставляя кредиты, проще сидеть на процентах от облигаций сокращая отделения и персонал. Уменьшая издержки.
Насчет пирамид с ОВГЗ полностью согласен, НБУ может запретить использовать рефинансирование для скупки облигаций займа, да и вообще какой смысл давать рефинансирование коммерческим банкам, а не правительству напрямую.
Основная цель выпуска ОВГЗ - покрытие дефицита государственного бюджета без увеличения денежной массы. Увеличение денежной массы приводит к росту инфляции. Можно сказать, что инвестор, который покупает ОВГЗ, дает деньги в долг государству.
Выпускает облигации Минфин, покупают ОВГЗ НБУ и наиболее ликвидные банки второго уровня. По окончанию срока Минфин выкупает облигации с премией (%).
всё для них, родимых...в 90-е были тоже все миллионерами
дупу бережи, сцикунець!
Володимир Олександрович неодноразово підкреслював, що відрізняється від старих політиків. Ми хочемо побачити підтвердження цим гучним заявам.
ЯКЩО ПООБІЦЯВ - ТО ІДИ!
Підписати петицію https://petition.president.gov.ua/petition/100754 можна тут .
бараніввиборців - чому я маю реагувати на якісь 25 000 голосів "агрессивного меньшинства?"
Отличный повод для первого юридически правильного импичмента в Украине.
Курс на минимуме был около 23.5. Если бы не НБУ и Смолий, ловили бы его около 20. Потому что валюты пришло немерянно после множества размещений ОВГЗ от Кабмина, под которые и заходили с валютой спекулянты. Вова, это твой на 100% кабмин, это их решения привели к снижению курса, НБУ только не дал это сделать резко.
Дуже точно Смолій відповів - "то закладіть 50, або вже 100. і дефолт, якого Беня так бажає"
президенту немає чого сказати..
яка діра на Митниці ? 2 чи 5 лярдів ?
хто вам дохтур, що не можете таку діру заткнути ?
а скільки інвестицій було залучено ?
а скільки інвесторів було налякано тупими справами Шеремета і Стерненка ?
вибирайте :
або вибіркове правосуддя і репресії, або інвестиції ..
в країні у людей під подушкою 80 млрдів баксів лежать просто так..
витрати по бюджету 2020 $48,6 млрд
Обесценить валюту - легче всего. Не надо хозяевам предприятий думать над сокращением издержек, повышением производительности труда. Снизил цену в долларах, смог продать своё фуфло, получил столько же в гривнях (а то и больше), а быдло экономьте со стабильной зарплатой.
Бюджет у них по 30 грн. А зачем такой бюджет принимали ? Считайте по 23 грн., уроды.
Послушайте последнее интервью Саакашвили где он пряма говорит что Украину ведут к самому большому за 30 лет экономическому кризису. Это притом что Саакашвили оч лоялен Зеленскому и прямо его не обвиняет(а чего его обвинять если Зельц-сам не соображает что делает?)
То что экономике Украины наступает звиздец-этого не понимает только совсем тупой и упоротый. Вопрос только в сроках-когда начнется активная фаза с дефолтом и гиперинфляцией
ТОГДА БЮДЖЕТ БУДЕТ ПЕРЕВЫПОЛНЕН В 10 РАЗ И ДЕНЕГ ВСЕМ ХВАТИТ !
Тщательней исследуй кал Зеленского!
Что-то там не так!
и еще различных кацапедов вроде медведчука, портнова и остальных рыгов.
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Я не финансист,но как вы будете покрывать дефицит бюджета?
Аналітиків - гнати під 3 чорти. Уряду, а він в такій системі завжди буде крайнім - вмикнути розум та ставати "незалежним" від свого патрона.
Взагалом, вони там що ніколи не чули про механізм зворотнього зв'язку? Беріть та лічіть наново. Бюджет - це співвідношення витрат/ прибутків. Так ми не доотримали кошти, але не й стільки і витратили.
І тут з питань економічних варто перейти до кримінальних: хто спи...див всі бабки? Хто ті паразити, які різницю поклали до власної кішені?
Не знає він як жити! Повністю на утриманні держави.