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Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30?

Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30?

Президент Владимир Зеленский считает, что курс гривни является завышенным и негативно влияет на прибыль украинских экспортеров и доходы госбюджета.

Как передает БизнесЦензор, об этом Зеленский заявил во время общения с бизнесом в Черновцах, отвечая на вопрос предпринимателя Игоря Мысевича.

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, – это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции… Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (Национальный банк, – ред.). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривня, вы видите, какая у нас... Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и так далее, и вы это прекрасно все знаете", – сказал президент.

"Мы вас понимаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий просто закрылись. То есть и курс, и все остальное, и COVID-19. Выйдем из этой ситуации", – добавил Зеленский.

Глава государства также напомнил об отставке Якова Смолия с поста главы Национального банка.

"Не хочу характеризировать эту ситуацию, но я уверен, что все предприниматели понимают эту ситуацию прекрасно", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что президент Владимир Зеленский лично заявил о необходимости его увольнения и согласовал дату объявления об отставке.

Экс глава НБУ также рассказал, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

"Никакого влияния или выполнения "хотелок" не произошло... Они заложили курс 30, а мы "искусственно держим 26". Так, а чего вы 30 заложили? Заложите 40. Чем это обосновано? Курс формируется рынком. Мы влияем на курс только тогда, когда есть резкое колебание", – подчеркнул экс-глава НБУ.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки

Автор: 

гривня (1554) Зеленський Володимир (2514) курс (1509) НБУ (9310)


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Топ коментарі
+29
Правильно Смолий отвечал жулью про их курс 30.

"Никакого влияния или выполнения "хотелок" не произошло...
Они заложили курс 30, а мы "искусственно держим 26". Так, а чего вы 30 заложили? Заложите 40.
Чем это обосновано? Курс формируется рынком. Мы влияем на курс только тогда, когда есть резкое колебание", - подчеркнул экс-глава НБУ."

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3206995
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08.07.2020 20:39
+29
Да таких вопросов куча, почему прокат Ахметова и других олигархов стоит в Украине дороже на внутреннем рынке на 50%, чем его продают олигархи на экспорт, почему работает только один нефтеперерабатывающий завод Кломойского УкрНафта, все остальные стоят, почему Ахметов продает уголь на свои ТЭЦ украинской добычи на 50% дороже цен в Роттердаме, почему электричество для предприятий в Китае стоит 0.06$, а ну нас 0,14$... давай Зеля с этими вопросами разберись, тут понятно кто виноват, а ты падло хочешь девальвировать гривну и опять сделать нищими простых людей... гандонище...
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08.07.2020 20:51
+24
Зе!билы, к вам вопрос! После этих слов зе!ли про "завышеный курс гривны"(с) который должен быть 30грн./доллар, вы всё еще щитаете, что Порошенко с Гонтаревой вас ограбили или нет? Коротко: просто "Да" или "Нет."
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08.07.2020 20:25
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Как-как? Никак. Валенок зеленый.
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08.07.2020 20:24 Відповісти
А по моему Зеленский начал отчасти понимать значение слова бюджет! Ведь это замечательно)))
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08.07.2020 22:57 Відповісти
"...Зеленский начал отчасти понимать..." - извините, но Ваши шутки здесь не уместны.
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09.07.2020 09:10 Відповісти
Нет не извиню) Знаток юмора...
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09.07.2020 10:50 Відповісти
Зе!билы, к вам вопрос! После этих слов зе!ли про "завышеный курс гривны"(с) который должен быть 30грн./доллар, вы всё еще щитаете, что Порошенко с Гонтаревой вас ограбили или нет? Коротко: просто "Да" или "Нет."
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08.07.2020 20:25 Відповісти
А что не ограбили, с 11 за пару месяцев опустить гривну до 30? А тарифы при етом поднял в 10 раз
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08.07.2020 21:59 Відповісти
яке ти тупе))
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09.07.2020 00:52 Відповісти
Вот-вот. Так а зеленский, ваш бох и кумир говорит, что сейчас гривна переоценена и нужно обесценить её до 30 за доллар, понимаешь? Или. Не. Понимаешь? Вот ты думаешь, что тебя ограбили и доллар должен быть по 8. Верно? И тарифы в 10 раз снизить. А зеленский говорит, что доллар должен быть по 30 и ещё планирует и поднять тарифы. То есть выходит, что всё было норм и скачек доллара и рост тарифов, отражало экономические реалии так сказать. Или зеленский, выходит, продолжает тебя грабить, хотя перед выборами обещал другое
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09.07.2020 09:33 Відповісти
Послушайте позебил так по вашему ограбили да или нет?
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09.07.2020 08:12 Відповісти
Ты на вопрос отвечай. "Да" или "Нет". Сложно слишком?
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09.07.2020 09:34 Відповісти
Если у вас не хватает мозгов определиться, то помогу: если растёт курс то это выгодно экспортёрам, те по факту нашим родненьким олигархам, и не выгодно импортёрам, коими являются в конечном итоге наши граждане потребляющие импорт. И это ни как не зависит от фамилии президента, а просто показывают как президенты в ручном режиме управляют курсом и для чего. Дойдет до вас или у вас тезис один порошенковкая капитуляция это победа, а зеленская капитуляция это поражение и так во всём?
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10.07.2020 08:48 Відповісти
Вот так у вас всегда зе!лень, сделали себя дважды, а признавать этого не хотите, вот, даже ответить Да/Нет не можешь... Просто "Да" или "Нет". Не замусоривай своей писаниной ленту, я всё равно не читаю
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10.07.2020 11:41 Відповісти
Зелёный шоколад вы наконец-то определились да или нет? Или для вас это не возможно даже после разъяснения на пальцах? Работа у вас такая или какие-то ваши физиологические особенности вам не дают делать выводы?
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10.07.2020 15:30 Відповісти
Оказывается все беды в Украине: и недопоступления в бюджет, и недополученные прибыли экспортеров, и закрытые предприятия, и всё-всё (по версии зе!ли, вашего бога и кумира, в которого вы верили и на кого надеялись) - из-за слишком низкого курса (нужно 30грн./долл.). Зе!билы, что вы скажете по этому поводу? Вы же надеялись что курс станет 8.
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08.07.2020 20:31 Відповісти
Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30? - Цензор.НЕТ 265
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08.07.2020 20:36 Відповісти
Ему остается только удавиться.
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08.07.2020 21:27 Відповісти
Правильно Смолий отвечал жулью про их курс 30.

"Никакого влияния или выполнения "хотелок" не произошло...
Они заложили курс 30, а мы "искусственно держим 26". Так, а чего вы 30 заложили? Заложите 40.
Чем это обосновано? Курс формируется рынком. Мы влияем на курс только тогда, когда есть резкое колебание", - подчеркнул экс-глава НБУ."

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3206995
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08.07.2020 20:39 Відповісти
Курс гривны регулируется рынком, а точнее рынком облигаций ОВГЗ. Иностранные покупатели облигаций продают валюту на МБ и искусственно повышают курс. НБУ при Смолии выполняло две функции: стабилизировало курс и инфляцию. С курсом получалось лучше поэтому из-за высокой инфляции цены на украинские товары практически сравнялись с ценами к примеру, с польскими. В итоге предприятия промышленности стали сворачивать производство, просто не выгодно. Также НБУ почти прекратил кредитование банками украинских предприятий, и сейчас если что-то и строиться, то за счёт бюджета: дороги, школы, детсады, объекты инфраструктуры и культуры. Но замена Смолия считаю сделана только, чтобы на кого-то свалить ответственность за тотальный развал промышленности. И вместо него назначат Смолия-2, и всё повториться с циклом 3-4 года. Что-то изменить в финансах просто не даст МВФ. Да и отставка Смолия была заранее согласована.
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09.07.2020 10:38 Відповісти
"Также НБУ почти прекратил кредитование банками украинских предприятий" - с каких это пор НБУ дает кредиты предприятиям?
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09.07.2020 15:42 Відповісти
"Также НБУ почти прекратил кредитование банками украинских предприятий" - с каких это пор НБУ дает кредиты предприятиям?"

Ещё раз прочитайте, где здесь написано, что НБУ кредитует предприятия. НБУ предоставляет ликвидность банкам второго уровня, которые затем кредитуют предприятия. Вместо этого с разрешения НБУ банки участвовали в пирамиде ОВГЗ. Зачем рисковать предоставляя кредиты, проще сидеть на процентах от облигаций сокращая отделения и персонал. Уменьшая издержки.
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09.07.2020 17:00 Відповісти
Я скопировал именно то, что вы написали. А написано тут то, что якобы нацбанк может указывать частным банкам кому давать кредиты.

Насчет пирамид с ОВГЗ полностью согласен, НБУ может запретить использовать рефинансирование для скупки облигаций займа, да и вообще какой смысл давать рефинансирование коммерческим банкам, а не правительству напрямую.
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09.07.2020 17:39 Відповісти
Я написал НБУ прекратил кредитование БАНКАМИ предприятий. И вообще зачем такие сложности, НБУ может напечатать гривну и дать правительству. Это шутка.
Основная цель выпуска ОВГЗ - покрытие дефицита государственного бюджета без увеличения денежной массы. Увеличение денежной массы приводит к росту инфляции. Можно сказать, что инвестор, который покупает ОВГЗ, дает деньги в долг государству.

Выпускает облигации Минфин, покупают ОВГЗ НБУ и наиболее ликвидные банки второго уровня. По окончанию срока Минфин выкупает облигации с премией (%).
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09.07.2020 18:00 Відповісти
да патамушто клоунский лохокторат не поймет что что то не так, когда осел "поднимет пенсии" на 1000 грн, а вот купить в целом на эту пенсию можно будет меньше -потому что инфляция)))
всё для них, родимых...в 90-е были тоже все миллионерами
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09.07.2020 12:15 Відповісти
Да таких вопросов куча, почему прокат Ахметова и других олигархов стоит в Украине дороже на внутреннем рынке на 50%, чем его продают олигархи на экспорт, почему работает только один нефтеперерабатывающий завод Кломойского УкрНафта, все остальные стоят, почему Ахметов продает уголь на свои ТЭЦ украинской добычи на 50% дороже цен в Роттердаме, почему электричество для предприятий в Китае стоит 0.06$, а ну нас 0,14$... давай Зеля с этими вопросами разберись, тут понятно кто виноват, а ты падло хочешь девальвировать гривну и опять сделать нищими простых людей... гандонище...
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08.07.2020 20:51 Відповісти
Идиот,а не воровать и проводить реформы не пробывали ,за одно правильный бюджет составлять и популизмом не заниматься.
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08.07.2020 21:23 Відповісти
Ну да.Оно уже забыло,как "заложило" зарплату учителям школ в 4 000 евро-:" Наши "экономисты" подсчитали,что мы можем платить школьным учителям 4 000 евро в месяц."
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08.07.2020 21:24 Відповісти
глупый наркоман ... лучше расскажи как нам жить когда зарплата 4000 гр и пенсия 2000 гр ???
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08.07.2020 21:27 Відповісти
Да ладно. Петя говорил что у нас средняя зарплата 10500грн а пенсии 8000грн
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08.07.2020 21:57 Відповісти
Не знаю, что там Петя тебе говорил, но ты, тупорылый совсем, не можешь отличить "среднюю" от "минимальной"?
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08.07.2020 23:03 Відповісти
Якщо Клоун надумає ще раз "опустити" весь "нарід" разом з гривнею на друкарському станку, як це зробив Хряк зі свиноматкою Лєрою, то нам нічого не залишається, як "опустити" Клоуна.
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08.07.2020 21:30 Відповісти
Ну вот. Зеленый скоморох начинает называть вещи своими именами. Мало того , что он обвалил экономику, сейчас для него( вернее для тех кто руководит этим глупым шутом) важнее всего обвалить национальную денежную систему Украины. 30 это только начало. К осени будет 40, к зиме 50. Дальше, хаос. Голодные бунты, и привет Винисуэла. На територию Украины заходят русские миротворци , Коломойский получает свои 100 милиардов доларов и отчаливает. Украина входит в состав рф. Губирнатор Украины стает Медведчук. Скажите мне что это не правдоподобно.
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08.07.2020 21:32 Відповісти
не дождешься ватник. закатай губу и слюни подотри.
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08.07.2020 21:57 Відповісти
Судя по ценам и тарифам гривня реально сегодня переоценена.
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08.07.2020 21:58 Відповісти
если гривна будет 30, то все тарифы и цены перестроятся на 35! как можно быть таким лохом
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08.07.2020 22:08 Відповісти
Тарифы так и так будут расти, благодаря Ахметову и его *зеленым тарифам* и Петру Панамскому который все ето организовал. А то что Нацбанк искуственно сдерживает курс гривни так только для того чтобы залезть в карманы украинцам которые на черный день копили доллары под матрасами. А так же чтобы гастарбайтеры сдавали свою заработанную в Польше валюту за копейки.
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08.07.2020 22:16 Відповісти
ты дятел, или только учишься?
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08.07.2020 23:07 Відповісти
Він стукає.
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09.07.2020 00:01 Відповісти
чипуш, доводити тобі щось марно... ручне регулювання екноміки? ню ню... я тобі лиш одне скажу: будь яка просадка і твого ЗЄ скрутять в ЗЮ ті ж, хто його й обирав... повір... і до сраки буде твоя псевдоаналітика, економіст ти об*сраний...
дупу бережи, сцикунець!
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08.07.2020 23:34 Відповісти
Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30? - Цензор.НЕТ 4017
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08.07.2020 22:16 Відповісти
Даже дети это понимают)
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09.07.2020 00:48 Відповісти
Тупой маланец
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08.07.2020 22:19 Відповісти
+ и уточнение,не тупой а жадный жалкий хитрый злопамятный коротышка,а вот тупые -это 73% пришедших на выборы дегенератов.
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08.07.2020 23:08 Відповісти
Складывается впечатление, что https://ibigdan.livejournal.com/25283904.html оно по стране не с рабочими визитами ездит, а закладки ищет .
Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30? - Цензор.НЕТ 9088
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08.07.2020 22:19 Відповісти
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09.07.2020 10:44 Відповісти
ПреЗе недополучил прибыли по облигациям через такой курс гривны, вот и бесится.
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08.07.2020 22:20 Відповісти
+++
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08.07.2020 22:40 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25282631.html https://ibigdan.livejournal.com/25282119.html Приховування прибутків, інсайдерська торгівля, нажива на піраміді ОВГЗ

Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30? - Цензор.НЕТ 9793
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08.07.2020 22:37 Відповісти
.. із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям.

Володимир Олександрович неодноразово підкреслював, що відрізняється від старих політиків. Ми хочемо побачити підтвердження цим гучним заявам.

ЯКЩО ПООБІЦЯВ - ТО ІДИ!

Підписати петицію https://petition.president.gov.ua/petition/100754 можна тут .
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08.07.2020 22:39 Відповісти
Підписав, але хочете знати відповідь Клоуна (між іншим вже не перший раз)?: "Мене підтримали 73% баранів виборців - чому я маю реагувати на якісь 25 000 голосів "агрессивного меньшинства?"
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09.07.2020 09:18 Відповісти
"Пацан сказал - пацан сделал"

Отличный повод для первого юридически правильного импичмента в Украине.
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08.07.2020 23:17 Відповісти
Какое же оно тупое. Или опять тупо ссыт в уши электорату.

Курс на минимуме был около 23.5. Если бы не НБУ и Смолий, ловили бы его около 20. Потому что валюты пришло немерянно после множества размещений ОВГЗ от Кабмина, под которые и заходили с валютой спекулянты. Вова, это твой на 100% кабмин, это их решения привели к снижению курса, НБУ только не дал это сделать резко.
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08.07.2020 22:37 Відповісти
Молодчина Владимир, делай курс 50 и вали все на Пороха, мы в тебя верим!!!!!
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08.07.2020 22:48 Відповісти
Он долларовые ОВГЗ покупал в 2019 или гривневые?
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08.07.2020 22:55 Відповісти
Тупе створіння вср..ся, і провину намагаєтся на НБУ перекласти! При Порошенко, теж декілька років курс гривні в бюджеті був вищим, ніж той що закладен в бюджеті...
Дуже точно Смолій відповів - "то закладіть 50, або вже 100. і дефолт, якого Беня так бажає"
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08.07.2020 23:02 Відповісти
Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30? - Цензор.НЕТ 8667
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08.07.2020 23:06 Відповісти
Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30? - Цензор.НЕТ 770
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09.07.2020 11:57 Відповісти
крім слів "хто вам дохтур", що ви можете тільки по 30 бюджет рахувати,
президенту немає чого сказати..

яка діра на Митниці ? 2 чи 5 лярдів ?
хто вам дохтур, що не можете таку діру заткнути ?

а скільки інвестицій було залучено ?
а скільки інвесторів було налякано тупими справами Шеремета і Стерненка ?

вибирайте :
або вибіркове правосуддя і репресії, або інвестиції ..

в країні у людей під подушкою 80 млрдів баксів лежать просто так..
витрати по бюджету 2020 $48,6 млрд
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08.07.2020 23:17 Відповісти
Ты, мудак, получи 2500 грн. пенсии при курсе 23 грн./дол. и при курсе 30 грн./дол., когда больше половины товаров в магазинах - импорт . . . И проживи с деньгами, теряющими ценность.

Обесценить валюту - легче всего. Не надо хозяевам предприятий думать над сокращением издержек, повышением производительности труда. Снизил цену в долларах, смог продать своё фуфло, получил столько же в гривнях (а то и больше), а быдло экономьте со стабильной зарплатой.

Бюджет у них по 30 грн. А зачем такой бюджет принимали ? Считайте по 23 грн., уроды.
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08.07.2020 23:24 Відповісти
Сначала зеленый недоумок-наркоман навыпускал ОГВЗ под огромный процент наводнив страну кредитными долларами а теперь удивляется почему в Украине доллар дешевый?
Послушайте последнее интервью Саакашвили где он пряма говорит что Украину ведут к самому большому за 30 лет экономическому кризису. Это притом что Саакашвили оч лоялен Зеленскому и прямо его не обвиняет(а чего его обвинять если Зельц-сам не соображает что делает?)
То что экономике Украины наступает звиздец-этого не понимает только совсем тупой и упоротый. Вопрос только в сроках-когда начнется активная фаза с дефолтом и гиперинфляцией
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09.07.2020 00:07 Відповісти
Интересно, а какой же это уряд такой прогноз И бюджет верстал? Не Гончарука ли который был полностью подконтрольный тупой зелени.
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09.07.2020 00:24 Відповісти
Запоребриком пишут Знчмо, подписало Особый статус
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09.07.2020 01:00 Відповісти
Если НБУ прогнозирует 30 грн/бакс, а получает 24, а то и 23, то такого главу НБУ надо гнать драной тряпкой! Это шарлотан и преступник. Я еще могу понять когда не получается удержать падение валюты под воздействием внешних факторов, но укрепление гасится на раз.
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09.07.2020 01:03 Відповісти
Тупорылов,почему с бутылки слез без разрешения?!
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09.07.2020 09:44 Відповісти
Вы как-то зациклились на бутылочках. Наверно собираете и сдаете... Больше ничего в голову не лезет и не помещается
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09.07.2020 10:16 Відповісти
А кто сказал что бюджет принимался исходя из прогнозов НБУ??? То, что зе-дегенераты просто решили напечатать денег для пополнения бюджета не означает, что НБУ обязан это выполнять.
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09.07.2020 15:34 Відповісти
А зачем вы бюджет с курсом 30 принимали ? Из-за этого теперь все Украинцы должны обеднеть на 10% потому что вы там себе что-то напринимали? Меняйте бюджет, отменяйте "большую стройку", там все равно только деньги воруют и ничего не делают.
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09.07.2020 03:21 Відповісти
Это просто какой-то идиотизм! Гривна постепенно превращается в бумагу, люди от этого просто впадают в затяжную депрессию, опять очередное обеднение. Нет доверия и гордости за национальную валюту. Ну почему в Америке курс доллара не считают завышенным? Стимулирование развития экономики, путем девальвации местной валюты - прерогатива недоразвитых государств, это замкнутый круг. Страна получай очередной удар под дых, за то что купилась на очередные обещания некомпетентного идиота!
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09.07.2020 04:58 Відповісти
Не х-н було лізти у владу та президенти, коли не можете керувати. Шути, бариги та злодіі були та залишилися у владі. У найпростішоі фірмі, коли працівник, скажем так, шут- його звільняють. А тут держава....!!!!!?????
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09.07.2020 08:51 Відповісти
Надо просто меньше говорить! И не будешь постоянно выглядеть идиотом...
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09.07.2020 09:02 Відповісти
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09.07.2020 10:46 Відповісти
А я смотрю: не один я тут выражаю уверенность, что он идиот...
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09.07.2020 09:24 Відповісти
А вот и признание от экс - главы НБУ, что курс 26 держится искусственно.
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09.07.2020 09:25 Відповісти
А вот и твое признание, что ты дебил 🤣
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09.07.2020 09:45 Відповісти
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09.07.2020 10:31 Відповісти
Зеля, дайош доллар по 300 гривен!

ТОГДА БЮДЖЕТ БУДЕТ ПЕРЕВЫПОЛНЕН В 10 РАЗ И ДЕНЕГ ВСЕМ ХВАТИТ !
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09.07.2020 09:55 Відповісти
Шарий!
Тщательней исследуй кал Зеленского!
Что-то там не так!
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09.07.2020 09:58 Відповісти
Зеленский о курсе гривни: Как жить, если у нас бюджет посчитан по курсу 30? - Цензор.НЕТ 4818
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09.07.2020 09:59 Відповісти
нужно было изначально заставить Бэню Козломойшу вернуть все награбленное.
и еще различных кацапедов вроде медведчука, портнова и остальных рыгов.
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09.07.2020 10:02 Відповісти
Зеленский, как страшно жить!
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09.07.2020 11:33 Відповісти
А как же доллар по 8? И клятый барыга с леркой-облигацией, которые уронили гривну и ограбили народ? Зе, ты же обещаааааль!
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09.07.2020 11:39 Відповісти
Это говорит об одном,Зедрочи получают з/п в долларах.
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09.07.2020 12:18 Відповісти
Ну так простой вопрос к зе-оккупантам - какого хрена вы заложили в бюджет курс 30, а не 27???. При этом даже самый тупой зебил должен понимать. что падение курса гривны автоматически приведет к повышению цен практически на все товары и услуги. Короче кінець епохи бідності - початок епохи зубожіння.
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09.07.2020 15:30 Відповісти
Ну так простой вопрос к зе-оккупантам - какого хрена вы заложили в бюджет курс 30, а не 27???

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Я не финансист,но как вы будете покрывать дефицит бюджета?
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10.07.2020 12:58 Відповісти
А перестать грабить страну пархатые зебилы не пробовали? А втюхивать десятки миллиардов в распил на строительстве дорог и нафиг никому не нужных стадионов тоже никак нельзя?
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10.07.2020 21:10 Відповісти
шлях облігацій винайдено в нас не вчора. Але це не єдиний інструмент, як вже вказували дописувачі. На моє глибоке переконання він краще від випуску додаткової грошової маси без підтвердження товарами та послугами.
Аналітиків - гнати під 3 чорти. Уряду, а він в такій системі завжди буде крайнім - вмикнути розум та ставати "незалежним" від свого патрона.
Взагалом, вони там що ніколи не чули про механізм зворотнього зв'язку? Беріть та лічіть наново. Бюджет - це співвідношення витрат/ прибутків. Так ми не доотримали кошти, але не й стільки і витратили.
І тут з питань економічних варто перейти до кримінальних: хто спи...див всі бабки? Хто ті паразити, які різницю поклали до власної кішені?
Не знає він як жити! Повністю на утриманні держави.
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11.07.2020 17:08 Відповісти

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