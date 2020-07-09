Суд обязал опровергнуть данные об участии сына Гладковского в хищениях на оборонке
Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в оборонном комплексе Украины.
Эту информацию hromadske подтвердил руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус, сообщает БизнесЦензор.
По словам Бигуса, речь идет лишь о суде первой инстанции, поэтому решения еще будут обжаловаться. "Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", — отметил Бигус.
Ранее адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.
"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", — отметил он.
В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители — не менее 250 млн грн ($9,26 млн).
Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко.
Журналисты-расследователи заявили, что осенью 2018 получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы и по своим данным установили, что письмо является аутентичным.
По информации журналистов, Игорь Гладковский в 2015 году вместе с друзьями организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. По коррупционной схеме, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в несколько раз, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
Вторым участником схемы, кроме Игоря Гладковского, был его друг Виталий Жуков. Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор. По данным журналистов, он отвечал за "оформление документов".
Следствие установило, что примерно с 8 мая 2015 года Жуков, который уже работал в государственном концерне "Укроборонпром", и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для "Укроборонпрома" с целью обогащения и получения быстрой прибыли.
В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.
Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц – Игоря Волохача (в 2015 году был владельцем ООО "Оптимумспецдеталь" и директором), Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы "Оптимумспецдеталь") и Елену Иванюк (выполняла роль бухгалтера).
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Позже была организована схема с помощью компании "Оптимумспецдеталь": использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.
Товары для поставки предприятиям ГК "Укроборонпром" Рогоза покупал за наличные, поэтому они фактически легального источника происхождения не имели. С целью маскировки реального происхождения и легализации средств, полученных преступным путем, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. Это приводило к повышению себестоимости товаров и возможности уклонения от уплаты налогов.
В связи с этим в период с 8 мая 2015 года до 16 августа 2018 года Жуков напрямую обратился к лицам, которые способствовали своими действиями фактически легализации этих средств, а именно к Артему Болдареву, а в дальнейшем - к Александру Фомичу. Последние вместе с другими лицами через ряд частных фирм провели для "Оптимумспецдеталь" эти операции по легализации товаров, которые Рогоза приобрел за наличные.
В результате такой деятельности с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 млн грн, которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивных фирм.
Прокурор добавил, что ряд директоров этих компаний, через которые "отмывались" средства, были осуждены приговорами судов за фиктивное предпринимательство, которое сейчас декриминализировано.
Как сообщалось, на минувшей неделе детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам по делу компании "Оптимумспецдеталь", которая фигурировала в коррупционном скандале о поставке запчастей предприятиям "Укроборонпрома".
По данным Bihus.Info, речь идет о директоре фирмы, фактическом бухгалтере, а также Виталии Жукове и Андрее Рогозе, которые вместе с сыном Олега Гладковского Игорем были фигурантами скандального журналистского расследования.
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У справі Гладковського мене захоплює сама організація контрабанди російських деталей для відновлення українських сил ППО. Цю схему на власний ризик могли організувати лише щирі патріоти яких має підтримувати кожен патріот України. Фактично, Бігус та зебіли допомогли ФСБ припинити розкрадання російської військової техніки під час війни на користь України, а Зєля та ко до того ж порушували кримінальну справу проти проукраїнських диверсантів які вчиняли диверсії та контрабандні схеми на користь України.
У справі Штепи мене захоплює професіоналізм її захисників які викрили некомпетентність та порушення слідства та сторони обвинувачення, знайшли підстави для розумного сумніву і тяжкою працею витягли складну справу на виправдувальний вирок. Так, це ціна демократії яку держава та суспільство мають платити до того часу доки не створять професійні системи слідства та обвинувачення.
Провина Гладковських (за Бігусом, я що не знаю - не кажу) не у факті контрабанди, а у фірмах-прокладках, на рахунках яких осідали кошти, коли деталі патріотично перепродували по ланцюгу.
Лише дебіл може вірити у те що російські військові віддавали ці деталі нам безкоштовно і ще з доброї душі самі доставляли їх через російський кордон, і що різниця у сумах продажу цих деталей у цепочках - це чистий прибуток.
Я розумію Ваше бажання вигородити Гладковських і К, але не варто вже так ображати власний розум. От я кажу: конкретно за Гладковських я не знаю, чи винні вони. Але ЯКЩО правда те, що каже Бігус, то абстрактні люди Х, що виробляли таке, це не Штірліци, а ворюги. Піявки.
При цьому, способу визначити чи брав хтось зазначені кошти на особисті потреби, а якщо брав то хто саме в тебе немає. Просто тому що тобі невідома вартість неофіційної контрабандної закупівлі цих деталей. І тобі невідомо хто саме працював у цій схемі. Гладковський до неї прямо не причасний, що вже підтверджено рішенням суду.
Окрім цього, жодної потреби визначати це немає потреби.
По-перше, треба бути ідіотом щоб сподіватися що контрабандист ризикуючи власною репутацією та капіталом буде створювати контрабандний спосіб відновлення ППО не закладаючи собі певний прибуток собі від цього. Отримання продержавним контрабандистом плати за свою роботу - це здорово і нормально. В цивілізованому світі Хан Соло та Давос Сиворт - це герої які мають реальних прототипів. І всі контрабандисти які працюють на державу під час війни заради власної вигоди виправдовуються судами.
По-друге, коли говорять про різницю в сумах, то говорять не про дійсну ринкову вартість деталей, а про різницю між заниженою номінальною вартістю під якою була заведена контрабандна деталь на фірму-прокладку та вартістю за якою деталь закупляла держава.
При цьому, держава закупляла ці деталі за ринковою вартістю і мала реальну можливість відмовитися від закупівлі цих деталей (звісно системи ППО тоді були б взагалі невідремонтовані і країна би втратила не окремі райони, а обидві Донецьку та Луганську області).
Люди які оприлюднили цю схему створили фіктивну видимість різниці вартості шляхом віднімання від ціни закупівлі деталей державою номінальної ціни під якою контрабандні деталі були заведені на фірму-прокладку. А реальну ринкову вартість цих деталей ніхто ніколи не визначав.
А для розумних демократичних людей які є патріотами своєї країни будь-який контабандист якому вдалося налагодити схему за допомогою якої були тимчасово виведені з ладу десятки одиниць важкої техніки держави-агресора (на час фіктивних ремонтів для знімання деталей) і відновлені десятки одиниць важкої техніки нашої країни, кожна з яких коштує сотні тисяч доларів - це людина на яку слід рівнятися і ризик та розум якої мають бути добре оплачені.
А от сам Бігус, який замість співпраці з СБУ розголосив отримані ним відомості, знищив унікальну схему захисту інтересів держави, фактично прийняв участь у зомбуванні населення країни з метою приходу до влади проросійського кандидата та посприяв розслідуванню органами ФСБ схеми вивезення деталей з РФ - це явно сексот ФСБ.
Впевнений що він не оголошує джерело своєї інформації саме тому що джерело його інформації знаходиться у Кремлі.
1. Підняв власний рейтинг і отримав монополію влади у країні шляхом завідомо для нього брехливих звинувачень у "заробітку на крові".
2. Накрив мідним тазом схему поставки деталей для українських систем ППО.
Так от... головне питання:
Хто є зрадником? Той хто створює систему господарських маніпуляцій для підриву систем російського ППО та відновлення систем українського ППО, чи той хто знищує її і допомагає ФСБ викривати осіб які підривали системи російського ППО для відновлення систем українського ППО?
Які фірми-прокладки Ви питаєте? Ну, власне, це механізм обкрадання бюджету, такий само ефективний, як і відкати. Створюєте кілька номінальних юридичних осіб, продаєте певну деталь фірмі А, тоді вона (з націнкою) фірмі Б, тоді далі фірмі В (так само з націнкою) і врешті продаємо оборонпрому з націнкою 20%. Але, враховуючи, що це вже четвертий перепродаж за ланцюгом, загалом вартість може зрости у кілька разів. І те, що дійсно патріот продав би за бюджетні кошти напряму, заобивши при цьому свій відсоток чесно, перетворюється на грабунок бюджету.
Я підкреслюю, що не знаю (так само, як і решта на цьому ресурсі), чи чинили Гладковські та К такі злочини. Я не можу цього стверджувати. Все це схема зі слів Бігуса.
По-перше, судовий вирок у кримінальній справі має бути незалежним, в тому числі від держави. А ваша позиція щодо необхідності прийняття суддями рішень на користь держави - це концепція притягнення до відповідальності осіб дії яких взагалі не мають причинного зв'язку з інкримінованими наслідками лише по причині доцільності яка була розроблена радянським психопатом та організатором масових репресій А.Я. Вишинським.
По-друге, всі люди відносно яких не винесено виправдовувального вироку не винуваті, і називати їх винуватими, це цькування невинної людини.
Чим відрізняєтеся ви у злобі своїй від психопата Вишинського? Я не бачу жодної відмінності.
"в итоге суды выносят решения не в пользу государства, а виновные живут припеваючи" https://biz.censor.net/comments/locate/3207033/019214d8-4712-73f7-8bca-dc5e5e3c5df5
Ось ця репліка - 100% прояв ідеології Сталіна та Вишинського.
Просто тому що у держави взагалі немає ніякого власного інтересу у кримінальному судочинстві. Є лише обов'язок розслідувати діяння які мають ознаки злочинних та обов'язок забезпечити громадянам реалізацію їх права на справедливий суд. Ці два обов'язки держава 30 років не виконує. Суди в більшості мають звинувачувальний ухил, для того щоб закрити людину в СІЗО взагалі ніяких мотивів суду не треба, а вірогідність отримання обвинувального вироку за сфабрикованою справою більше 50%. Звичайна "перемога" людини - це просидіти декілька років у СІЗО і вийти на волю за амністією за законом Савченко. Рішення ЄСПЛ або виправдувальний вирок - це результати багаторічної тяжкої та кропіткої роботи адвокатів.
І доки не набрав чинності обвинувальний вирок - людина є невинною.
Навіть Янукович досі є невинною людиною. Запам'ятайте це!
Вот клятый Порох, он и ЕСПЧ реформировал
Ну і як би не було, наш суд об Штепу зуби поламав, це три.
Власне вироку про виправдання Штепи я не бачив, але з урахуванням побудованого захистом механізму та рішення ЄСПЛ вже видно що у випадку обвинувального вироку він все одно буде скасований з наступним рішенням ЄСПЛ і новим колом. Справу фактично вже витягли на виправдувальний вирок і іншого законного рішення у ній бути не може.
к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко.Источник:https://biz.censor.net/n3207033
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************
За полгода много мантий луноликий реформатор наснимал?
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E/a-51560179 https://www.dw.com/uk/%D
А слова "Венеціанська комісія" зебілам руйнують мозок
адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.
"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил он.
В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители - не менее 250 млн грн ($9,26 млн).
Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко.Источник: https://biz.censor.net/n3207033
https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda "На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа"...
"Кто угодно, тольно не Порошенко"- коломойський - фуйло.
Вони зробили вас разом.
А ниже - картинка, как рос ЗВР при команде Пороха. Той самой команде - которая жутко не нравится шмаркле+бене, бо мешает им запустить печатный станок и обвалить гривну (о чем шмаркля вчера и блеял))
зе!лень ни на что нормальное и полезное для страны неспособна. А если мы дадим ему покрывать бездарность его и его "экономистов" из собственного кармана, то это хорошо если закончится долларом по 50 и буханкой хлеба по 200, а то еще и больше, как пить дать. Нет - зе!ля 100 пудов страну угробит. Нужно чтото решать: или заявление от него по собственному желанию на стол, а потом под суд, или... плохой вариант.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1052628515179399?__cft__[0]=AZX2kC6qrkIbEwvrdYl1-00TgQVdfX4joNK1jfsRAtgNPg8DDbHr-_4I4xVqpSTi7BEAdGB7ghl2KAqBCgh8MVD-***********************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Бігус заявив, що подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдали Гладковського по справі про передачки Бігуса про нібито корупцію в Укрборонпромі.
Можемо не перейматися.
Цей суд також триватиме роки півтора.
Бо Бігус і бігусня так само регулярно прогулюватимуть засідання. Як з Гладковським.
Зате на всі закиди вони гордо заявлятимуть: «Триває апеляція!»
Качайте, пока есть в доступе.