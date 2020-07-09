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Суд обязал опровергнуть данные об участии сына Гладковского в хищениях на оборонке

Суд обязал опровергнуть данные об участии сына Гладковского в хищениях на оборонке

Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в оборонном комплексе Украины.

Эту информацию hromadske подтвердил руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус, сообщает БизнесЦензор.

По словам Бигуса, речь идет лишь о суде первой инстанции, поэтому решения еще будут обжаловаться. "Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", — отметил Бигус.

Ранее адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.

"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", — отметил он.

В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители — не менее 250 млн грн ($9,26 млн).

Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко.

Журналисты-расследователи заявили, что осенью 2018 получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы и по своим данным установили, что письмо является аутентичным.

По информации журналистов, Игорь Гладковский в 2015 году вместе с друзьями организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. По коррупционной схеме, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в несколько раз, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Вторым участником схемы, кроме Игоря Гладковского, был его друг Виталий Жуков. Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор. По данным журналистов, он отвечал за "оформление документов".

Следствие установило, что примерно с 8 мая 2015 года Жуков, который уже работал в государственном концерне "Укроборонпром", и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для "Укроборонпрома" с целью обогащения и получения быстрой прибыли.

В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.

Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц – Игоря Волохача (в 2015 году был владельцем ООО "Оптимумспецдеталь" и директором), Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы "Оптимумспецдеталь") и Елену Иванюк (выполняла роль бухгалтера).

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Позже была организована схема с помощью компании "Оптимумспецдеталь": использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.

Товары для поставки предприятиям ГК "Укроборонпром" Рогоза покупал за наличные, поэтому они фактически легального источника происхождения не имели. С целью маскировки реального происхождения и легализации средств, полученных преступным путем, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. Это приводило к повышению себестоимости товаров и возможности уклонения от уплаты налогов.

В связи с этим в период с 8 мая 2015 года до 16 августа 2018 года Жуков напрямую обратился к лицам, которые способствовали своими действиями фактически легализации этих средств, а именно к Артему Болдареву, а в дальнейшем - к Александру Фомичу. Последние вместе с другими лицами через ряд частных фирм провели для "Оптимумспецдеталь" эти операции по легализации товаров, которые Рогоза приобрел за наличные.

В результате такой деятельности с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 млн грн, которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивных фирм.

Прокурор добавил, что ряд директоров этих компаний, через которые "отмывались" средства, были осуждены приговорами судов за фиктивное предпринимательство, которое сейчас декриминализировано.

Как сообщалось, на минувшей неделе детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам по делу компании "Оптимумспецдеталь", которая фигурировала в коррупционном скандале о поставке запчастей предприятиям "Укроборонпрома".

По данным Bihus.Info, речь идет о директоре фирмы, фактическом бухгалтере, а также Виталии Жукове и Андрее Рогозе, которые вместе с сыном Олега Гладковского Игорем были фигурантами скандального журналистского расследования.

Порошенко Петро (1797) Гладковський Олег (150) Бігус Денис (2)


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Топ коментарі
+11
Ну що, нарід, згадайте шоу- "свинарчуки", зрежисоване професійними кацапськими політтехнологами, влаштоване, прямо перед виборами, "нац жонами" білецького, по команді авакова.

https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda "На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа"...

"Кто угодно, тольно не Порошенко"- коломойський - фуйло.
Вони зробили вас разом.
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09.07.2020 09:54
+10
Ну шо зебилы, Свинарчуки Порошенка говорите? шах и мат голопопики
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09.07.2020 09:32
+9
Мавр (Бігус) зробив свою справу,
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09.07.2020 09:32
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Ну шо зебилы, Свинарчуки Порошенка говорите? шах и мат голопопики
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09.07.2020 09:32 Відповісти
Суд виправдав Гладковських і К. Суд виправдав Нелю Штепу. Чи обидва факти викликають у Вас захоплення? Чому звинувачення відносно Штепи, які лунали у ЗМІ, не потрібно спростовувати?
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09.07.2020 09:48 Відповісти
Так, обидва, але з різних причин.
У справі Гладковського мене захоплює сама організація контрабанди російських деталей для відновлення українських сил ППО. Цю схему на власний ризик могли організувати лише щирі патріоти яких має підтримувати кожен патріот України. Фактично, Бігус та зебіли допомогли ФСБ припинити розкрадання російської військової техніки під час війни на користь України, а Зєля та ко до того ж порушували кримінальну справу проти проукраїнських диверсантів які вчиняли диверсії та контрабандні схеми на користь України.
У справі Штепи мене захоплює професіоналізм її захисників які викрили некомпетентність та порушення слідства та сторони обвинувачення, знайшли підстави для розумного сумніву і тяжкою працею витягли складну справу на виправдувальний вирок. Так, це ціна демократії яку держава та суспільство мають платити до того часу доки не створять професійні системи слідства та обвинувачення.
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09.07.2020 10:01 Відповісти
Ну ясно, за такої широти поглядів будь-що може захоплювати.
Провина Гладковських (за Бігусом, я що не знаю - не кажу) не у факті контрабанди, а у фірмах-прокладках, на рахунках яких осідали кошти, коли деталі патріотично перепродували по ланцюгу.
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09.07.2020 10:53 Відповісти
Провыны Гладковского нету - доказано судом. Бигус брехло. А всё остальное это ваши базары и только, дорогой свынарчук.
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09.07.2020 11:25 Відповісти
а як ти хотів, щоб гроші платили, розрахунки йшли готівкою, а не безналом, тому і треба прокладки, щоб кошти перевести в готівку, і скрізь треба було роздати, і на кацапії і в Україні. Спробуй сам купити на кацапії запчастини військового призначення і привези їх в Україну, ціккаво за скільки годин тебе закриють.
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09.07.2020 12:34 Відповісти
Звичайна логіка військової контрабанди така. Підкупляється група російських військових які за гроші (сума А) зписують ці деталі з складів та діючих систем ППО (на поломки), потім кондрабандисти за гроші (сума Б) діставляють ці деталі через російський кордон. І ось оці суми А та Б сплачуються за першу поставку деталей з особистої кишені. Потім створюються фіктивні документи про українське походження цих деталей з зазначенням нормативної суми яка в рази меньша витраченої. Потім ці деталі перепродаються через низку фірм для того щоб легалізувати їх походження не засвітивши перед ФСБ первинну документацію з легалізації яка виводить на замовника і дозволяє викрити російських постачальників. Окрім цього існує питання: яким чином повернути неофіційно витрачені гроші які потрібні на наступну партію цих самих надпотрібних деталей яких отримати іншим чином нема де?... Добре, другий раз зібрали за допомогою волонтерів. Де взяти на третій? Порох не Джеф Безос, а волонтери не резинові.
Лише дебіл може вірити у те що російські військові віддавали ці деталі нам безкоштовно і ще з доброї душі самі доставляли їх через російський кордон, і що різниця у сумах продажу цих деталей у цепочках - це чистий прибуток.
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09.07.2020 12:48 Відповісти
Друже мій, це все красиво, але трохи плутано. І врешті, якщо на "різницю у сумах продажу цих деталей" купують речі для власного вжитку, у т.ч. і нерухомість, святкують, відпочивають, ділять між собою, заносять "кому треба", то чи не маємо ми підстав припустити, що це таки особистий чистий прибуток, а не замасковані бюджетні надходження?
Я розумію Ваше бажання вигородити Гладковських і К, але не варто вже так ображати власний розум. От я кажу: конкретно за Гладковських я не знаю, чи винні вони. Але ЯКЩО правда те, що каже Бігус, то абстрактні люди Х, що виробляли таке, це не Штірліци, а ворюги. Піявки.
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09.07.2020 22:04 Відповісти
Я не маю жодного відношення до Гладковських і К. Просто в мене є розум. Саме тому я розумію, що припускати мож будь-що. Навіть те що ми всі - моделі чиєїсь комп'ютерної симуляції. Але той хто припускає має доводити. І саме доводити. І саме у належному порядку. І не волати разом зі стадом інших ідіотів про необхідність "посадити свинарчука".
При цьому, способу визначити чи брав хтось зазначені кошти на особисті потреби, а якщо брав то хто саме в тебе немає. Просто тому що тобі невідома вартість неофіційної контрабандної закупівлі цих деталей. І тобі невідомо хто саме працював у цій схемі. Гладковський до неї прямо не причасний, що вже підтверджено рішенням суду.
Окрім цього, жодної потреби визначати це немає потреби.
По-перше, треба бути ідіотом щоб сподіватися що контрабандист ризикуючи власною репутацією та капіталом буде створювати контрабандний спосіб відновлення ППО не закладаючи собі певний прибуток собі від цього. Отримання продержавним контрабандистом плати за свою роботу - це здорово і нормально. В цивілізованому світі Хан Соло та Давос Сиворт - це герої які мають реальних прототипів. І всі контрабандисти які працюють на державу під час війни заради власної вигоди виправдовуються судами.
По-друге, коли говорять про різницю в сумах, то говорять не про дійсну ринкову вартість деталей, а про різницю між заниженою номінальною вартістю під якою була заведена контрабандна деталь на фірму-прокладку та вартістю за якою деталь закупляла держава.
При цьому, держава закупляла ці деталі за ринковою вартістю і мала реальну можливість відмовитися від закупівлі цих деталей (звісно системи ППО тоді були б взагалі невідремонтовані і країна би втратила не окремі райони, а обидві Донецьку та Луганську області).
Люди які оприлюднили цю схему створили фіктивну видимість різниці вартості шляхом віднімання від ціни закупівлі деталей державою номінальної ціни під якою контрабандні деталі були заведені на фірму-прокладку. А реальну ринкову вартість цих деталей ніхто ніколи не визначав.
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10.07.2020 12:09 Відповісти
Як бачите, навіть якщо факти оприлюднені Бігусом - це правда, ці люди будуть виглядати ворюгами лише в очах неорадянських лівоавторитарних гомососів.
А для розумних демократичних людей які є патріотами своєї країни будь-який контабандист якому вдалося налагодити схему за допомогою якої були тимчасово виведені з ладу десятки одиниць важкої техніки держави-агресора (на час фіктивних ремонтів для знімання деталей) і відновлені десятки одиниць важкої техніки нашої країни, кожна з яких коштує сотні тисяч доларів - це людина на яку слід рівнятися і ризик та розум якої мають бути добре оплачені.
А от сам Бігус, який замість співпраці з СБУ розголосив отримані ним відомості, знищив унікальну схему захисту інтересів держави, фактично прийняв участь у зомбуванні населення країни з метою приходу до влади проросійського кандидата та посприяв розслідуванню органами ФСБ схеми вивезення деталей з РФ - це явно сексот ФСБ.
Впевнений що він не оголошує джерело своєї інформації саме тому що джерело його інформації знаходиться у Кремлі.
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10.07.2020 12:21 Відповісти
Як бачите, це була конкретна політтехнологія якою Зєля вбив двох зайців:
1. Підняв власний рейтинг і отримав монополію влади у країні шляхом завідомо для нього брехливих звинувачень у "заробітку на крові".
2. Накрив мідним тазом схему поставки деталей для українських систем ППО.
Так от... головне питання:
Хто є зрадником? Той хто створює систему господарських маніпуляцій для підриву систем російського ППО та відновлення систем українського ППО, чи той хто знищує її і допомагає ФСБ викривати осіб які підривали системи російського ППО для відновлення систем українського ППО?
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09.07.2020 13:12 Відповісти
Незалежне правосуддя -- це добре. Є ще й державна військова таємниця, і розкриття якої суворо карається судом. Особливо під час війни розкриття державної таємниці на користь ворога. Зрадник України журналіст Бігус має сидіти в тюрмі довічно, а краще здохнути.
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09.07.2020 15:36 Відповісти
Які прокладки, фірми? Для здійснення закупки контрабандних деталей до оборонної зброї, наприклад, я, використовувала б так звані "відкати". Принаймні, економіка росла і бюджет при Порошенку наповнювався. А тепер прийшли нові... і грошей не стало.
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09.07.2020 16:23 Відповісти
У кого "не стало"? Де "не стало"? Не читайте всіляку дурню, зайдіть на офіційний сайт мінфіну та державної служби статистики. Подивіться на період "при Порошенку" і зараз.
Які фірми-прокладки Ви питаєте? Ну, власне, це механізм обкрадання бюджету, такий само ефективний, як і відкати. Створюєте кілька номінальних юридичних осіб, продаєте певну деталь фірмі А, тоді вона (з націнкою) фірмі Б, тоді далі фірмі В (так само з націнкою) і врешті продаємо оборонпрому з націнкою 20%. Але, враховуючи, що це вже четвертий перепродаж за ланцюгом, загалом вартість може зрости у кілька разів. І те, що дійсно патріот продав би за бюджетні кошти напряму, заобивши при цьому свій відсоток чесно, перетворюється на грабунок бюджету.
Я підкреслюю, що не знаю (так само, як і решта на цьому ресурсі), чи чинили Гладковські та К такі злочини. Я не можу цього стверджувати. Все це схема зі слів Бігуса.
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09.07.2020 21:50 Відповісти
Плюсуюсь к сказанному! Система заточена под свинарчуков бывших и настоящих! На этапе следствия все разваливается, причин масса... в итоге суды выносят решения не в пользу государства, а виновные живут припеваючи
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09.07.2020 11:45 Відповісти
Власне ваш побутовий примітивізм і призводить до таких наслідків як неправосудні вироки. Тому що:
По-перше, судовий вирок у кримінальній справі має бути незалежним, в тому числі від держави. А ваша позиція щодо необхідності прийняття суддями рішень на користь держави - це концепція притягнення до відповідальності осіб дії яких взагалі не мають причинного зв'язку з інкримінованими наслідками лише по причині доцільності яка була розроблена радянським психопатом та організатором масових репресій А.Я. Вишинським.
По-друге, всі люди відносно яких не винесено виправдовувального вироку не винуваті, і називати їх винуватими, це цькування невинної людини.
Чим відрізняєтеся ви у злобі своїй від психопата Вишинського? Я не бачу жодної відмінності.
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09.07.2020 13:22 Відповісти
Ви не хочете правди, ви плекаєте ненависть для людей про яких не знаєте нічого і бажаєте для них репресій прикритих законами. Це Сталінська ідея.
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09.07.2020 13:25 Відповісти
Где я писала подобное? Я о том, что законы у нас пишут под себя любимых- все размыто и замыто по "свинарчуков" , один закон противоречит другому, кадры в отрганах досудебного расследования непрофессиональные или продажные. В конкретном случае прокладки имели место быть, судя по документам и переговорам- это не ущерб государству? При чем тут сталин и ненависть? Странные у вас выводы
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09.07.2020 15:29 Відповісти
"Размьіто і странно" для таких як ти,тумбочкіна. Скільки вас, вовків не годуй, а ви в ліс дивитеся. Мадам, чемодан, расєя. Пшла вон!
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09.07.2020 15:41 Відповісти
Якщо ви не пам'ятаєте що писали то я нагадаю. Ви писали:
"в итоге суды выносят решения не в пользу государства, а виновные живут припеваючи" https://biz.censor.net/comments/locate/3207033/019214d8-4712-73f7-8bca-dc5e5e3c5df5
Ось ця репліка - 100% прояв ідеології Сталіна та Вишинського.
Просто тому що у держави взагалі немає ніякого власного інтересу у кримінальному судочинстві. Є лише обов'язок розслідувати діяння які мають ознаки злочинних та обов'язок забезпечити громадянам реалізацію їх права на справедливий суд. Ці два обов'язки держава 30 років не виконує. Суди в більшості мають звинувачувальний ухил, для того щоб закрити людину в СІЗО взагалі ніяких мотивів суду не треба, а вірогідність отримання обвинувального вироку за сфабрикованою справою більше 50%. Звичайна "перемога" людини - це просидіти декілька років у СІЗО і вийти на волю за амністією за законом Савченко. Рішення ЄСПЛ або виправдувальний вирок - це результати багаторічної тяжкої та кропіткої роботи адвокатів.
І доки не набрав чинності обвинувальний вирок - людина є невинною.
Навіть Янукович досі є невинною людиною. Запам'ятайте це!
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09.07.2020 15:57 Відповісти
Так, Янукович, Штепа досі є невинними ДЕ ЮРЕ. Підкреслюйте це. Саме ДЕ ЮРЕ. Бо буває і навпаки: людину засуджено, і ДЕ ЮРЕ вона винна. Але як насправді? Це, мабуть, відомо лише Богу.
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09.07.2020 21:54 Відповісти
Штепа отримала кілька тисяч євро компенсації за рішенням ЄСПЛ



Вот клятый Порох, он и ЕСПЧ реформировал
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09.07.2020 10:15 Відповісти
Я не згадував про Пороха, це раз. Я критично ставлюся до всіх судів, це два.
Ну і як би не було, наш суд об Штепу зуби поламав, це три.
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09.07.2020 10:55 Відповісти
про виправдання Штепи звідки інформація, я такого не знайшов?
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09.07.2020 12:31 Відповісти
Просто коли розумієш логіку кримінального процесу то достатньо добре видно яка справа є спірною, яка виходить на обвинувальний а яка на виправдовувальний вирок.
Власне вироку про виправдання Штепи я не бачив, але з урахуванням побудованого захистом механізму та рішення ЄСПЛ вже видно що у випадку обвинувального вироку він все одно буде скасований з наступним рішенням ЄСПЛ і новим колом. Справу фактично вже витягли на виправдувальний вирок і іншого законного рішення у ній бути не може.
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09.07.2020 12:57 Відповісти
Власне саме тому справа Штепи і пропадає з горизонту новин. Владі вигідно щоб виправдувальний вирок було ухвалено таким чином щоб це не вплинуло на репутацію влади.
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09.07.2020 12:59 Відповісти
Ага, если решение нравится то оно честное и справедливое а если нет то судьи куплены или им приказали?
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09.07.2020 09:51 Відповісти
Кому шах, и мат? Повылазило? Читай:

к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко.Источник:https://biz.censor.net/n3207033
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09.07.2020 17:08 Відповісти
Мавр (Бігус) зробив свою справу,
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09.07.2020 09:32 Відповісти
Ну да, і головне як дешево ця операція кацапам обійшлася.
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09.07.2020 09:37 Відповісти
Бігус - звичайний корисний ідіот
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09.07.2020 13:25 Відповісти
Реформы в действии, особенно судейская!
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09.07.2020 09:34 Відповісти
Вам не подобається судова реформа Зеленського? Вона й "Веніціанстькій комісії" не подобається.
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09.07.2020 09:39 Відповісти
А при чем тут зеленые покращуны? Реформу начали в 2015...
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09.07.2020 11:41 Відповісти
Ну і ... Яка з них вас не влаштовує?
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09.07.2020 13:05 Відповісти
Вы об этом, мадам?
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
https://images.cnscdn.com/images/5/4/8/1/5481b81b276dc44f558043e98ea512a4/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************

За полгода много мантий луноликий реформатор наснимал?
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09.07.2020 10:53 Відповісти
Пока что только трусы перед роялем снимать научился. А если его одеть в мантию, глядишь и её снимет... с себя
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09.07.2020 11:33 Відповісти
Я про цю, а не про пропагандонську туфту для лохів. "За все хорошее, против всего плохого".
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи.

Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."

https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E/a-51560179 https://www.dw.com/uk/%D
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09.07.2020 13:09 Відповісти
так в тому і справа, що воно кидає лохам саме пропагандонські кістки, за якими вони й оцінюють результати його діяльності.
А слова "Венеціанська комісія" зебілам руйнують мозок
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09.07.2020 13:41 Відповісти
бигус журношлюха всегда так считал
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09.07.2020 09:42 Відповісти
зеля курвиться
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09.07.2020 09:45 Відповісти
КАК КУЁТСЯ ГАВНО

Суд обязал опровергнуть данные об участии сына Гладковского в хищениях на оборонке - Цензор.НЕТ 3990

адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.
"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", - отметил он.
В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители - не менее 250 млн грн ($9,26 млн).
Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко.Источник: https://biz.censor.net/n3207033
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09.07.2020 09:52 Відповісти
Ну що, нарід, згадайте шоу- "свинарчуки", зрежисоване професійними кацапськими політтехнологами, влаштоване, прямо перед виборами, "нац жонами" білецького, по команді авакова.

https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda "На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа"...

"Кто угодно, тольно не Порошенко"- коломойський - фуйло.
Вони зробили вас разом.
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09.07.2020 09:54 Відповісти
Да здравствует украинский суд, самый продажный суд в мире. А у сои хочется спросить откуда у Свинарчука в 22 года появился замок на острове за миллионы долларов.
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09.07.2020 10:00 Відповісти
ты сначала узнай куда делись 300 млрд из бюджета, если до прихода зеленского в бюджете было +150 млрд?
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09.07.2020 10:07 Відповісти
К твоему сведению сейчас в Украине рекордный за всю историю ЗВР 28 млрд зелени и рекордная сумма в казначействе 78 млрд. И не надо втирать что в бюджете было +150 млрд, бюджет все года был дефицитным.
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09.07.2020 10:18 Відповісти
к твоему сведению - НБУ и бюджет Украины - это две РАЗНЫЕ структуры, и независимы друг от друга))
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09.07.2020 15:37 Відповісти
а про "рекордные" в казначействе - это тебе г+г рассказал?)) Бо при Яценюк оставил с 90 млрд.грн.. Гройсман - с 130+ млрд.грн))
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09.07.2020 15:38 Відповісти
ну и на посошок - ЗВР увеличилась за счет того чтоНБУ (да-да, в составе людей ненавистного вам Пороха) - и по договорам заключенным при Гройсмане и Порохе - получал транши от МВФ.. Те самые транши, с которыми зелох кинул МВФ - заставив Смолия уйти с поста НБУ))
А ниже - картинка, как рос ЗВР при команде Пороха. Той самой команде - которая жутко не нравится шмаркле+бене, бо мешает им запустить печатный станок и обвалить гривну (о чем шмаркля вчера и блеял))

Суд обязал опровергнуть данные об участии сына Гладковского в хищениях на оборонке - Цензор.НЕТ 3486
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09.07.2020 15:43 Відповісти
Ой дурак, даже не понимаешь разницу между воровством и недополучением расчетных доходов в бюджет, основных причин две, это заложенный курс по 30 и остановка бизнеса из-за вируса.
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09.07.2020 10:33 Відповісти
Ага. Только недополучение ещё в 2019 случилось. Поздравляю, дорогой свынарчук соврамши.
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09.07.2020 11:29 Відповісти
В 2019 та же основная причина, заложена была гривна по 28 а курс уже летом был 26 а осенью до 24.
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09.07.2020 12:38 Відповісти
Вот-вот. А кто его таким сделал? Правильно - зе!ля. Размещая овгз и не скупая лишних долларов необоснованно завысил курс гривны. Помнится тода адепты зе! ликовали, что курс укрепляется, надеялись, что до 8 дойдет наверное. А сейчас, тотже зе!ля выжил Смолия, обьясняя это тем, что тот курс до 30 опустить не хочет. Тоесть это лично зе!ля лоббирует такое обесценивание гривны. Вобщем как ни крути, а комуто зе!ля помог нажиться: например тогда ктото накупил долларов по 25 а сейчас поставив ручного очильныка НБУ зе!ля опустит курс до 30. Бинго! На ровном месте профит тому, кто вкурсе комбинации - кукловоду зе!ли.
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09.07.2020 13:52 Відповісти
А нафига "зеленые" экономисты закладывали курс 30? К этому разве были предпосылки? Плохим танцорам всегда что-то мешает... То курс маленький, то курс большой, то вирус какой-то.
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09.07.2020 11:35 Відповісти
Они закладывали по 30 потому что знали, что украдут сколькото, а деньги то брать гдето нужно. Потому нужно повысить курс и наполнить бюджет за счет обесценивания нац валюты. И напечатать тоже можно. Вобщем в сознании зе!ли других инструментов кроме как напечатать и "как в прогрессивных странах"(с) ослабить нац валюту до 30-40-50 походу похоже нету. Действительно позитивного эффекта это не может иметь по определения:
зе!лень ни на что нормальное и полезное для страны неспособна. А если мы дадим ему покрывать бездарность его и его "экономистов" из собственного кармана, то это хорошо если закончится долларом по 50 и буханкой хлеба по 200, а то еще и больше, как пить дать. Нет - зе!ля 100 пудов страну угробит. Нужно чтото решать: или заявление от него по собственному желанию на стол, а потом под суд, или... плохой вариант.
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09.07.2020 14:13 Відповісти
Ну вот и всё. Свынарчуки теперь у нас только зеленский, его лживая клика и избиратели зеленского. Других свынарчуков в Укрине нарази нету
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09.07.2020 11:21 Відповісти
О какой апелляции вещает журнашлюха? "данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела" - что мешало Бигусу доказать всё в суде первой инстанции?
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09.07.2020 11:37 Відповісти
Хтось сумнівається що свинарчуки з поросенками наживалися на контрабасі військової техніки та мародерили? Будь-який начальник на розпилі бюджету в Україні заслужив собі строк із конфіскацією.
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09.07.2020 11:49 Відповісти
Ти не сумніваєшся, бо ти дуб дубом. Тобі головне конфіскація, ледар і ласий до чужого. Люди, яких ти звинувачуєш, боролися за те, щоб твою дупу прикрить від російського бомбардування. Але такому бидлу це вище їхнього розуміння.
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09.07.2020 16:08 Відповісти
ну што выбрали себе решето, хотя вы ж об остановке войны путём прекращения стрелять думали, а не о борьбе с коррупцией.... только б следующий нормальный был, эти друзья оправданные доживут, включая главную петьку....
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09.07.2020 12:15 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__[0]=AZX2kC6qrkIbEwvrdYl1-00TgQVdfX4joNK1jfsRAtgNPg8DDbHr-_4I4xVqpSTi7BEAdGB7ghl2KAqBCgh8MVD-***********************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1052628515179399?__cft__[0]=AZX2kC6qrkIbEwvrdYl1-00TgQVdfX4joNK1jfsRAtgNPg8DDbHr-_4I4xVqpSTi7BEAdGB7ghl2KAqBCgh8MVD-***********************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Бігус заявив, що подасть апеляцію на рішення суду, яким виправдали Гладковського по справі про передачки Бігуса про нібито корупцію в Укрборонпромі.
Можемо не перейматися.
Цей суд також триватиме роки півтора.
Бо Бігус і бігусня так само регулярно прогулюватимуть засідання. Як з Гладковським.

Зате на всі закиди вони гордо заявлятимуть: «Триває апеляція!»
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09.07.2020 12:28 Відповісти
Суд. Гладковський. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=t25SnMTaJYw&feature=emb_logo Переписки: дивіться, що знайшлось !

Качайте, пока есть в доступе.
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09.07.2020 12:52 Відповісти
Раньше были трудовые династии, а сейчас воровские династии. - https://mhub.top/2018/07/27/lutsenko-mladshij-okazalsya-zameshan-v-kontrabande-lesa/ Луценко младший оказался замешан в контрабанде леса
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09.07.2020 13:57 Відповісти
Опа, а шо такое. Бигус взял деньги и сфабрикованную переписку, а теперь пришла пора расплачиваться? достойный продолжатель дела журнашлюхи Лещенка
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09.07.2020 14:26 Відповісти
Достойний продолжатель дела гонгадзе.
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09.07.2020 16:00 Відповісти
Ну, чого ж тільки піхус-інфо? Це сявки, навіть, не другого третього ешелону, витратний матеріал, так би мовити. Їх, навіть чмарити ніхто не буде. Так на рівні "вибачитись, спростувати, такоє". Але ж є ще й другий ешелон виконавців - організаторів, типу журналіста - інтерв'юєра, гондона. Це ж саме він запустив цей фейк в ефір і возив його по всій Вкраїні, розганяючи зраду. Записи не горять. Впевнений, що це брехливе жидівське падло потрібно поставити "на бабки", нехай бородате каламийське чмо "тряхне мошною", його це завжди сильно напружувало...
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09.07.2020 16:22 Відповісти

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