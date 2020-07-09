Суд обязал опровергнуть данные об участии сына Гладковского в хищениях на оборонке

Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в оборонном комплексе Украины.

Эту информацию hromadske подтвердил руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус, сообщает БизнесЦензор.

По словам Бигуса, речь идет лишь о суде первой инстанции, поэтому решения еще будут обжаловаться. "Ждем полный текст решения, юристы изучают документы, ну и встретимся в апелляции", — отметил Бигус.

Ранее адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают "опровергнуть распространенную недостоверную информацию" о якобы причастности Игоря Гладковского к схемам относительно хищений в украинском оборонном комплексе.

"От себя хочу отметить, что данное дело рассматривалось в суде почти полтора года, в частности, из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение данного дела", — отметил он.

В феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование хищения в оборонном комплексе Украины. По оценке расследователей, сумма, которую заработали на схеме расхитители — не менее 250 млн грн ($9,26 млн).

Как утверждают журналисты, к схеме причастен Игорь Гладковский, сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом пятого президента Петра Порошенко.

Журналисты-расследователи заявили, что осенью 2018 получили анонимное письмо с архивом переписки фигурантов схемы и по своим данным установили, что письмо является аутентичным.

По информации журналистов, Игорь Гладковский в 2015 году вместе с друзьями организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. По коррупционной схеме, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в несколько раз, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Вторым участником схемы, кроме Игоря Гладковского, был его друг Виталий Жуков. Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор. По данным журналистов, он отвечал за "оформление документов".

Следствие установило, что примерно с 8 мая 2015 года Жуков, который уже работал в государственном концерне "Укроборонпром", и его друг Андрей Рогоза, имея опыт ведения хозяйственной деятельности по поставке специфических товаров для оборонной отрасли, разработали план поставки таких товаров для "Укроборонпрома" с целью обогащения и получения быстрой прибыли.

В частности, речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.

Для выполнения этого плана Жуков и Рогоза привлекли и других лиц – Игоря Волохача (в 2015 году был владельцем ООО "Оптимумспецдеталь" и директором), Романа Чубу (позже стал владельцем и директором фирмы "Оптимумспецдеталь") и Елену Иванюк (выполняла роль бухгалтера).

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Позже была организована схема с помощью компании "Оптимумспецдеталь": использовали ее документы, подавали налоговую отчетность и подписывали документы по указанию Рогозы и Жукова.

Товары для поставки предприятиям ГК "Укроборонпром" Рогоза покупал за наличные, поэтому они фактически легального источника происхождения не имели. С целью маскировки реального происхождения и легализации средств, полученных преступным путем, Рогоза и Жуков использовали ряд частных компаний для проведения безналичных операций. Это приводило к повышению себестоимости товаров и возможности уклонения от уплаты налогов.

В связи с этим в период с 8 мая 2015 года до 16 августа 2018 года Жуков напрямую обратился к лицам, которые способствовали своими действиями фактически легализации этих средств, а именно к Артему Болдареву, а в дальнейшем - к Александру Фомичу. Последние вместе с другими лицами через ряд частных фирм провели для "Оптимумспецдеталь" эти операции по легализации товаров, которые Рогоза приобрел за наличные.

В результате такой деятельности с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" Рогоза и Жуков получили в свое распоряжение общую сумму в 49,34 млн грн, которые были получены вследствие уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивных фирм.

Прокурор добавил, что ряд директоров этих компаний, через которые "отмывались" средства, были осуждены приговорами судов за фиктивное предпринимательство, которое сейчас декриминализировано.

Как сообщалось, на минувшей неделе детективы НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам по делу компании "Оптимумспецдеталь", которая фигурировала в коррупционном скандале о поставке запчастей предприятиям "Укроборонпрома".

По данным Bihus.Info, речь идет о директоре фирмы, фактическом бухгалтере, а также Виталии Жукове и Андрее Рогозе, которые вместе с сыном Олега Гладковского Игорем были фигурантами скандального журналистского расследования.