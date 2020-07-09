Средний уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине составил 5%, – "Синэво"
Уровень коллективного иммунитета к вирусу COVID-19 в Украине в среднем составляет 5,2%.
Такие результаты получила лаборатория "Синэво" (входит в шведский медицинский холдинг Medicover) по результатам первых полутора месяца иммунологического тестирования населения, сообщает БизнесЦензор.
"В целом исследование на антитела G, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, в "Синэво" прошло более 10 тыс. человек. Тестирование проводилось во всех отделениях "Синэво", которые работают на территории Украины", - сообщает компания.
В территориальном разрезе самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в Западном регионе – его показатель составляет около 11%. В частности, в Луцке антитела G выявлено у 13% клиентов, которые прошли тестирование в "Синэво", в Ивано-Франковске – 14%, Черновцах – 14%, Ривне – 13%.
Так, самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 обнаружен в Южном регионе – в среднем он составляет 2%. В частности, в Одессе – 2%, Николаеве – 2%, Херсоне – 1%. В других регионах (Север, Центр, Восток) уровень коллективного иммунитета – 3-5%.
Самый высокий процент антител G выявлен у детей до 7 лет – 9%, у людей в возрасте от 8 до 20 лет – 3,5%, от 20 до 40 лет – 4%, от 41 до 60 лет – 6%, у людей в возрасте 60 лет и старше – 7%.
Наибольший спрос на выполнение исследований на иммунитет к COVID-19 наблюдался среди жителей Киева. При этом по результатам тестирования в Киеве положительный результат анализа на антитела G был обнаружен лишь у 3% клиентов, в Киевской области – около 7%.
"Результаты первых полтора месяца тестирования в Украине показали, что статистика в нашей стране соизмерима с ситуацией в мире. В среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5%. Например, такой же показатель коллективного иммунитета в Испании. Это дает основания говорить, что сегодня коллективного иммунитета в Украине фактически нет", – рассказал Николай Бутенко, директор по развитию "Синэво".
"При этом, как мы и ожидали, уровень коллективного иммунитета по стране существенно отличается в зависимости от региона. Например, в отдельных городах Западной Украины, таких как Ковель или Мукачево, процент иммунных людей достигает даже 20–30%. Это означает, что жители региона, вероятно, более защищены перед второй волной эпидемии. В то же время в Южной части Украины средний уровень коллективного иммунитета составляет лишь 2%. Это свидетельствует о том, что население региона с вирусом практически не сталкивалось, и в случае второй волны болезни этот регион будет находиться в зоне повышенного риска", – уточнил Бутенко.
Кроме тестирования на антитела G, "Синэво" проводит тестирование на антитела А, которые показывают активную фазу болезни. В частности, с начала тестирования лаборатория выполнила более 7,5 тыс. тестов на антитела А. Из них положительный результат был выявлен у 8,6% клиентов. Это средний показатель среди всех областей, где лаборатория "Синэво" проводила тестирование на антитела А.
Аналогично ситуации с антителами G, высокий процент населения, где зафиксированы антитела класса А, является жителями Западного региона – он составляет почти 13%. В частности, в Луцке антитела А обнаружены у 15% клиентов, которые прошли тестирование в "Синэво", в Ивано-Франковске – 16%, Черновцах – 16%, Хмельницком – 11%, Ривне – 5%, Тернополе – 5%.
Самый низкий уровень антител класса А выявлен в Южном регионе – около 5%. В частности, в Одессе – 5%, Николаеве – 1%, Херсоне – 10%. В других регионах (Север, Центр, Восток) уровень антител класса А составляет около 7-8%. В Киеве антитела А были выявлены у 8% клиентов, которые сдали анализ в "Синэво", в Киевской области – около 7,5%.
Исследование на антитела lgG проводятся в лаборатории методом иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA) на немецком автоматическом оборудовании и тест-системах компании Euroimmun (Германия), а также методом хемилюминесцентного иммуноанализа (CMIA) на американском автоматическом оборудовании и тест-системах компании Abbott (США).
Исследования выполняются в центральной лаборатории "Синэво" в Киеве. Мощности лаборатории позволяют выполнять до 20 000 тестов в сутки.
Как сообщал БизнесЦензор, 810 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро четверга, 665 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 умер, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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