CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России, которые после введения полного запрета таких поставок продолжили их в виде контрабанды.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.
"Оперативники спецслужбы установили, что поставщики из РФ через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 годов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил. Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществлялись по наименьшей ставке пошлины, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин", – сказано в сообщении.
При этом после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в мае 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в "санкционный" список, организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ.
В СБУ сообщили, что по решению суда правоохранители провели 6 обысков в офисах коммерсантов и на 23 складских помещениях на территории Харьковской, Хмельницкой, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.
"В ходе проведенных следственных действий изъято около тысячи тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов", – сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса, проводится досудебное расследование.
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Я же говорю, что жопа в стране....
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Тю. Так цей канал ще з 2014 року існує.
З кацапщини їде напівфабрикат (їхнамнети) - а на Бамбасі перетворюється на добриво...
Просте запитання - а може бути по іншому в країні де по суті при владі все той же олігархат?
Так ото ж.
Той, хто обіцяв, що такого не буде?