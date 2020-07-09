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CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России. ФОТОрепортаж

CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России, которые после введения полного запрета таких поставок продолжили их в виде контрабанды.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы установили, что поставщики из РФ через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 годов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил. Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществлялись по наименьшей ставке пошлины, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин", – сказано в сообщении.

При этом после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в мае 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в "санкционный" список, организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ.

В СБУ сообщили, что по решению суда правоохранители провели 6 обысков в офисах коммерсантов и на 23 складских помещениях на территории Харьковской, Хмельницкой, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.

"В ходе проведенных следственных действий изъято около тысячи тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов", – сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса, проводится досудебное расследование.

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CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России 04

Автор: 

контрабанда (246) росія (14276) санкції (4420) СБУ (1541) мінеральні добрива (50) добрива (195)


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У мене просте питання: ізьяли - де можна буде купити ті добрива недорого?
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09.07.2020 17:50 Відповісти
Отлично, что нашли этот канал махинаторов!! Молодцы!! Задолбала эта россия со своими "НАМ ПОХЕР САНКЦИИ!!! А на самом деле ???? Демпингуют, ворую, лобируют, воюют, врут на каждом шагу и по любому поводу, лишь бы всунуть-поставить свои негодные некачественные товары в Украину!! Понятно , что со своими сраными и не качественными товарам, в том числе и удобрениями, ей в Европе делать нечего, а Украина огромный рынок сбыта российского бракованного товара!!!
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09.07.2020 18:16 Відповісти
Цікаво, а суд (якщо буде?!) розгляне ЗРАДУ чи тільки економічну сторону ділків?
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09.07.2020 20:20 Відповісти
СБУ обнаружила крупный анал?

Я же говорю, что жопа в стране....
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10.07.2020 01:17 Відповісти
CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России.

...
Тю. Так цей канал ще з 2014 року існує.
З кацапщини їде напівфабрикат (їхнамнети) - а на Бамбасі перетворюється на добриво...
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10.07.2020 01:19 Відповісти
Так ось яке у нас СБУ....... . Роками незаконно завозиться товар по всій країні у величезних масштабах і ось, нарешті, завдяки "хероїчним" діям проффесійних кришувальників з посвідченнями сбушників, лавочку закрито(чи прикрито на деякий час до створення більш досконалої схеми?).... . Навіть вангувати нема потреби, за наказом зверху "дойну корову" прийшлось на деякий час прикрити, для "гарної" картинки по "боротьбі" з контробасом.
Просте запитання - а може бути по іншому в країні де по суті при владі все той же олігархат?
Так ото ж.
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10.07.2020 09:16 Відповісти
Что только подтверждает: границы в Украине уже не существует. Как и государства.
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10.07.2020 10:37 Відповісти
Так хто займається торгівлею на крові?
Той, хто обіцяв, що такого не буде?
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10.07.2020 11:17 Відповісти

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