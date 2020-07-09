"Центрэнерго" планирует одолжить 1,3 миллиарда на закупку угля у шахт Ахметова (обновлено)

ПАО "Центрэнерго" планирует привлечь 1,3 млрд грн кредитных средств у государственных банков для закупки топлива.

Об этом сообщил и.о. гендиректора государственной компании Александр Корчинский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы действительно хотим взять кредит. Посчитали – примерно 1,3 млрд грн, и все потратить на топливо. Половина – наш месячный расход, вторая половина – месячный запас. Обратились в "Ощадбанк" и "Укргазбанк", предоставили им все документы, отправим письма на Кабинет министров и ФГИ с просьбой поддержать", – сказал Корчинский.

По словам главы госпредприятия, в настоящее время компания испытывает дефицит оборотных средств. Это связано с задолженностью ГП "Энергорынок" в размере 1,4 млрд грн перед "Центрэнерго" за отпущенную электроэнергию.

Как сообщалось, накануне Корчинский рассказал, что исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть возможность закупки угля у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящего в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

В то же время глава компании назвал неприемлемым коммерческое предложение ДТЭК для государственной компании, в том числе из-за условия 100% предоплаты за топливо, тогда как у государственных шахт компания покупает уголь на условиях последующей оплаты.

"К тому же полная предоплата потребует от "Центрэнерго" привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет", – говорил Корчинский.

7 июля и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.

Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова.