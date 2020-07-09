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"Центрэнерго" планирует одолжить 1,3 миллиарда на закупку угля у шахт Ахметова (обновлено)

ПАО "Центрэнерго" планирует привлечь 1,3 млрд грн кредитных средств у государственных банков для закупки топлива.

Об этом сообщил и.о. гендиректора государственной компании Александр Корчинский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы действительно хотим взять кредит. Посчитали – примерно 1,3 млрд грн, и все потратить на топливо. Половина – наш месячный расход, вторая половина – месячный запас. Обратились в "Ощадбанк" и "Укргазбанк", предоставили им все документы, отправим письма на Кабинет министров и ФГИ с просьбой поддержать", – сказал Корчинский.

По словам главы госпредприятия, в настоящее время компания испытывает дефицит оборотных средств. Это связано с задолженностью ГП "Энергорынок" в размере 1,4 млрд грн перед "Центрэнерго" за отпущенную электроэнергию.

Как сообщалось, накануне Корчинский рассказал, что исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец поручила ПАО "Центрэнерго" рассмотреть возможность закупки угля у ООО "ДТЭК Добропольеуголь", входящего в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

В то же время глава компании назвал неприемлемым коммерческое предложение ДТЭК для государственной компании, в том числе из-за условия 100% предоплаты за топливо, тогда как у государственных шахт компания покупает уголь на условиях последующей оплаты.

"К тому же полная предоплата потребует от "Центрэнерго" привлечения дополнительных оборотных средств, которых у нас просто нет", – говорил Корчинский.

7 июля и.о. министра энергетики Ольга Буславец провела совещание в министерстве с представителями "Центрэнерго", Фонда госимущества, а также компаний "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова по вопросам закупки угля.

Причиной совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "Добропольеуголь".

Напомним, с 1 апреля компания ДТЭК Рината Ахметова вывела в простой шахты, назвав причиной "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Крупнейшее из угледобывающих предприятий олигарха "ДТЭК Павлоградуголь" с самой низкой себестоимостью производства уже возобновило работу. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова.

кредит (3293) Центренерго (454)


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усіх з цим і вітаю, особливо Зе! засранців... Від чистих прибутків до милостині за рік з хвостиком оманського клопіткого правління 27годин на добу та 8 днів на тиждень.
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09.07.2020 17:26 Відповісти
нет!!! ваЗЕлиновский Дегенерат борется с олигархатом, а особенно с беней и рыжим))))
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09.07.2020 18:27 Відповісти
Ахметова можно расстрелять! И все отжатое у страны национализировать!
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09.07.2020 18:32 Відповісти
Роттердам+ з дешевим газом то для зебанатів зрада.
Зато дороге вугілля рижого то перемога.
ЇжТе, не обляпайтеся.
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09.07.2020 19:34 Відповісти
Всю жизнь был уверен что ресурсы земли принадлежат государству, никак частным лицам. Не, ну если рАхметов эти шахты сам рыл, сам все строил, за свои кровные, земля его, тогда вопросов нет..
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10.07.2020 10:13 Відповісти

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