Минфин планирует запустить программу гарантий по кредитам на 5 миллиардов до конца лета

Министерство финансов планирует предусмотреть 5 млрд грн на предоставление государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году.

Об этом заместитель министра Василий Шкураков сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы предлагаем на запуск программы предусмотреть 5 млрд грн в этом году. Объемы в следующем году будут зависеть от опыта внедрения ее в 2020 году", – сказал замминистра.

По словам чиновника, соответствующие законопроекты о внесении изменений в госбюджет и Бюджетный кодекс зарегистрированы в Верховной Раде.

"В отличие от программы "5-7-9%" портфельные гарантии – это инструмент господдержки, который выступает в качестве обеспечения по кредиту и должен действовать на постоянной основе, поэтому мы и предложили это как изменения в Бюджетный кодекс, а не исключение из правил в законе о бюджете", – уточнил заместитель министра.

"Мы надеемся, что на следующей неделе они успешно пройдут рассмотрение в бюджетном комитете и будут включении в повестку дня сессии (комитет по вопросам бюджета Верховной Рады рекомендовал принять законопроект 3598 за основу и в целом, – ред.)", – отметил Шкураков.

По словам заместителя министра, в таком случае программа госгарантий может быть запущена уже в августе. Планируется, что размер покрытия кредита госгарантией не будет превышать 80% объема заимствования.

Читайте также: Кабмин предложил предоставить гарантии по кредитам для малого и среднего бизнеса

Шкураков уточнил, что портфельные гарантии будут работать исключительно через аккредитованные банки, а направления предоставления гарантий будет закреплено в законе о госбюджете.

Заместитель министра пояснил, что программа "5-7-9%" также предусматривает предоставление гарантий на портфельной основе, но это гарантии Фонда развития предпринимательства и они менее интересны для банкиров, чем государственные гарантии.

"После внедрения государственные гарантии заменят гарантии Фонда развития предпринимательства в рамках программы "5-7-9%", что повысит ее эффективность", – сказал Шкураков.