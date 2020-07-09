Госгеонедр выставит на продажу 8 участков для добычи нефти и газа со скидкой 50%

Государственная служба геологии и недр выставила на повторный аукцион восемь углеводородных участков, торги по которым не состоялись из-за отсутствия заявок на участие в них.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на запланированный на 6 августа аукцион эти лоты будут выставлены с дисконтом 50% от начальной стоимости, передает БизнесЦензор.

"Все восемь объектов были номинированы самими же недропользователями три месяца назад, впрочем неблагоприятная конъюнктура на рынке, а также соотношение качества инвестиционного предложения и уровень риска по каждой из предложенных площадей привели к тому, что количество желающих участвовать в торгах оказалась недостаточным для их проведения", – отмечается в сообщении.

Глава Госгеонедр Роман Опимах уточнил, что эти участки выставляют на аукционы уже в третий раз.

Руководитель ведомства напомнил, что по стандартной программе работ победитель аукциона обязан в течение первых трех лет провести сейсмические исследования и пробурить хотя бы одну коммерческую скважину.

В частности, речь идет Южно-Монастырецком нефтяном месторождении (стартовая цена с дисконтом – 1,19 млн грн), Печенежско-Кочетковской площади (5,08 млн грн),Княжинской площади (108,78 млн грн), Приазовском газовом месторождении (3,15 млн грн), Любижнянско-Меришорской площади (39,78 млн грн), Южно-Сливкинской площади (1,91 млн грн), Восточно-Космацкой площади (2,96 млн грн) и Лючкивско-Березивской площади (2,64 млн грн).