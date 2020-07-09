Банк Тигипко выставил на продажу пансионат на берегу Азовского моря за 17 миллионов

"ТАСкомбанк" продает через электронную площадку OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" Министерства юстиции пансионат "Скифия" на берегу Азовского моря по стартовой цене 17 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, торги состоятся 27 июля, гарантированный взнос – 870 тыс. грн, шаг аукциона – 174 тыс. грн.

Лот состоит из двух жилых комплексов площадью 4 959,4 кв. м и 1 575,4 кв. м, административно-хозяйственного корпуса площадью 693,4 кв. м и КПП, расположенных в Кирилловке.

"Пансионат "Скифия" находится на первой линии Азовского моря. Выгодное расположение и большая территория – это те преимущества, которые могут сделать базу популярной среди инвесторов", – отметил гендиректор "СЕТАМ" Александр Мамро.

По данным Национального банка Украины, на 1 января 2020 года основным владельцем "ТАСкомбанка" является Сергей Тигипко.

Согласно данным НБУ на 1 июня 2020 года, "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 18 место (20,68 млрд грн) среди 75 действующих в стране банков.