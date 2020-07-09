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Зеленский подписал указ о выходе Украины из совета глав финансовых разведок стран СНГ

Зеленский подписал указ о выходе Украины из совета глав финансовых разведок стран СНГ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Как передает БизнесЦензор, указ №269/2020 от 7 июля обнародован на сайте главы государства.

"Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанного 5 декабря 2012 года в г. Ашгабат", – сказано в документе.

Министерству иностранных дел Украины поручен уведомить об этом решении исполком СНГ.

Как сообщалось, Кабинет министров еще в январе одобрил соответствующий проект указа президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Напомним, Украина постепенно выходит из отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.

Автор: 

Зеленський Володимир (2514) СНД (73) наказ (99)


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