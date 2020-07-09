Закрывать границы для выезда украинцев на работу за рубеж никто не будет, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что удержать украинцев от выезда на работу за рубеж может повышение заработной платы и доступность ипотечных кредитов.

Об этом президент заявил во время встречи с предпринимателями Волынской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время разговора бизнесмены отметили проблеме выезда квалифицированных кадров в соседние страны и призвали государство принять меры.

"Закрывать границы никто не будет. Это первое. Во-вторых, можно многое рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, ничем не удержать людей", – ответил президент.

По мнению Зеленского, необходимо создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине.

Кроме того, президент подчеркнул важности доступности ипотеки, ведь большие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за рубежом. По убеждению Зеленского, ипотека должна быть максимум под 10%.

Также бизнесмены выступили за помощь государства в продвижении украинского экспорта. В ответ на это Зеленский сообщил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком уже ищут торговых представителей для лоббирования украинских производителей за рубежом.

"Создается совместно с Министерством иностранных дел институт торговых представителей, будут заниматься продвижением украинского бизнеса за рубежом", – подтвердил Ермак.

Читайте также: Денежные переводы в Украину после введения карантина упали на 20%, – НБУ

Как сообщалось, в мае Зеленский заявлял, что власти Украины планируют добиться вывода из тени процесса трудовой миграции, установив требования к трудоустройству украинцев за рубежом.

Ранее президент называл условием для выезда работников за границу предоставление страной-заказчиком контракта на работу минимум на три месяца, что не позволит работать украинцам в странах ЕС в рамках безвизового режима.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявлял, что Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы, отметив, что правительство также хочет контролировать условия трудоустроства мигрантов.

Ранее Зеленский и Шмыгаль отмечали, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".