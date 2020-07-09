Скандальный суд отменил ограничения высотности для строительства еще одной многоэтажки на Печерске

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил предельное ограничение в 27 метров для застройки по ул. Евгения Коновальца (ранее - Щорса), 30 в Печерском районе, где фирмы "Житловысотбуд" и "Будгруппроэктинвест-7" строят жилищно-административный комплекс.

Соответствующее решение судья Нана Векуа вынесла 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, суд отменил абзац 1 пункта 1 раздела градостроительных условий и ограничений (ГУО), где указано: "предельная высота <27 м".

ЭтиГУО Департамент градостроительства КГГА выдал 31 января "Житловысотбуду" для проектирования жилищно-административного комплекса на ул. Евгения Коновальца, 30 Ограничение высоты не выше 27 м было установлено в связи с тем, что территория, на которой планируется застройка, отнесена к Центральной планировочной зоне и историческому ареалу Киева.

Рассмотрев дело, судья Векуа пришла к выводу об отсутствии правовых оснований считать, что объект по ул. Евгения Коновальца, 30, находится в пределах исторического центра города, исторического ареала столицы, поскольку границы и режимы использования исторического ареала города Киева не утверждены в установленном законом порядке.

Кроме того, судья указала на отсутствие правовых оснований считать, что участок по ул. Евгения Коновальца, 30 находится в Центральной планировочной зоне. Такой вывод судья сделала, исходя из того, что Киевсоветом не утвержден План зонирования территории центральной планировочной зоны города, как это предусмотрено положениями закона "О регулировании градостроительной деятельности".

В отношении утверждений представителей КГГА в суде о том, что ссылки на эти положения закона являются нецелесообразными, судья ограничилась фразой о том, что суд считает это утверждение необоснованным и субъективным, а потому такие доводы судом отклоняются.

Как сообщалось, эта же судья Нана Векуа конце мая признала противоправным и отменила в градостроительных условиях и ограничениях по застройке на ул. Евгения Коновальца, 30, абзацы, касающиеся нахождения участка в центре столицы и необходимости получить соответствующие выводы от органов охраны культурного наследия. В частности, суд удалил абзацы, которые определяли, что участок находится в пределах Центральной планировочной зоны Киева.

Комплекс на ул. Коновальца, 30 строится на участке площадью 0,59 га. Ранее 0,43 га этого участка находилось в пользовании хлебозавода №1 – на нем предполагалось строительство детского сада. На основании решения Киевсовета 2007 года это участок был продан ООО "Житловисотбуд". Стоимость участка в решении была определена в размере 9 млн грн. Вместе с "Житловисотбудом" право застройки участка (суперфиций) имеет ООО "Будгруппроектинвест-7".

Кроме того, "Житловисотбуд" также арендует рядом еще 0,11 га.

Владельцем ООО "Житловисотбуд" указана лондонская компания "Апворд Девелопментс Лимитед" (Upward Developments Limited), конечным бенефициаром – Мехмет Вахит Сачаклыоглу. Он возглавляет правление компании Metal Yapi Konut Ukraine – холдинга, который более 30 лет работает на рынке недвижимости Турции.

Владельцем ООО "Будгруппроектинвест-7" является ООО "Едельбург Девелопмент", владельцами которого являются "Киевская универсальная строительная" и кипрская компания Comelia Holdings Ltd.

Руководит "Едельбург Девелопмент" экс-глава столичного Госархстройконтроля (в 2010-2014 годах) Сергей Кучер, подписантом компании указан Валерий Левцов, брат которого Сергей Левцов является свояком Степана Черновецкого – они женаты на сестрах-двойняшках Диане и Жанне.

Владельцами "Киевской универсальной строительной" ("КУБ") является Ольга Солоп (50%), братья Сергей Левцов (20%) и Валерий Левцов (10%), а также Константин Райченко (20%). Константин Райченко и Сергей Левцов в 2006-2008 годах были помощниками Сергея Кучера, который в то время был депутатом Киевсовета.

Ольга Солоп является родственницей Александра Солопа, совладельца ОАО "СК "Арсенал Страхование", который в 2015 году безуспешно баллотировался в Киевсовет по списку" ВО "Батькивщина". Он вместе с Валерием Левцовым и Сергеем Кучером является владельцем ООО "Будгруппроектинвест-6".

Конечным бенефициарным владельцем Comelia Holdings Ltd является Ирина Симончук. Она также является совладельцем ООО "КУА "Инвестиционный дом" вместе с 6 лицами, среди которых Александр Солоп и Екатерина Кучер, мать Сергея Кучера. В 2017-2018 годах Кучер сам был совладельцем КУА "Инвестиционный дом".

Кроме того, Симончук ранее работала главным бухгалтером в ООО "Новаполис" и ПАО "Компания "Д.И.Б.", где, соответственно, совладельцем и председателем правления был Сергей Кучер.

Симончук ранее также работала в ООО "Центр поддержки бизнеса" и ООО "Инвест-Финанс", руководителем которых в 2008-2013 годах была Ксения Павловская. Она является подписантом ООО "Мостицкий 2" – генподрядчика на скандальном строительстве ЖК "Подол Гранд Vintage" на ул. Вознесенский спуск, 28-30 в Киеве.

"Едельбург Девелопмент" в Киеве строит такие объекты, как: ЖК Edelweiss House на Печерске (ул. Зверинецкая, 72), торговый центр на ул. Нижний Вал, 3-7 и ЖК "Подол Гранд Vintage", ЖК "Пятый квартал" в партнерстве с компанией Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко на Подоле.

Кроме того, в активе компании такие проекты, как: "ТРЦ на Малышко" в Киеве, ЖК Wellspring и ТРЦ Cherry Mall в г. Вишневое (Киевская обл.), Жилые комплексы WAG 115-117 и Aspern Living в Вене (Австрия).