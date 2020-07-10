Итоги недели: Рекордные резервы, принуждение к углю Ахметова и госдача для президента

Главные новости экономики за неделю 6 - 10 июля.

ФИНАНСЫ

Золотовалютные резервы выросли до рекорда за последние 8 лет

Международные резервы Украины в июне увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд – до $28,52 млрд. Как отметили в Нацбанке, в последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года.

Минфин столкнулся с отсутствием спроса на гособлигации

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло в бюджет всего 312,9 млн грн, по сравнению с 1,3 млрд неделей ранее. Падение поступлений связано с отсутствием спроса, прежде всего, на облигации сроком обращения 1 и 2 года.

Объем покупки валюты населением вернулся на уровень до введения карантина

В июне украинцы увеличили продажу валюты по сравнению с маем в 1,4 раза – до $1,28 млрд, покупку – на 28,3%, до $1,1 млрд. Как отмечают в НБУ, таким образом покупка наличной валюты почти вернулась к уровню "докоронавирусного" февраля и отставала от февральского показателя всего на 5,3%.

Падение переводов от трудовых мигрантов в мае достигло 21%

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в мае 2020 года составил $805 млн, что на 20,7% меньше, чем в мае 2019 года, и на 19% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года, свидетельствуют данные НБУ.

Смолий рассказал о разговоре с Зеленским о своем увольнении

Бывший глава Нацбанка Яков Смолий в первом большом интервью после увольнения рассказал о том, что президент Владимир Зеленский лично заявил о необходимости его отставки, а также сам согласовал время объявления о его увольнении.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что худший момент для объявления об отставке главы НБУ сложно было представить, поскольку из-за этого пришлось экстренно отменять почти завершенное размещение евробондов на сумму $1,75 млрд.

Смолий также рассказал о "хотелках" от Офиса Зеленского и Кабмина в части учетной ставки и девальвации гривни, а также отметил совпадение позиций главы Совета НБУ Богдана Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.

В свою очередь Данилишин опубликовал план своих действий на посту главы НБУ, включая увеличение объемов рефинанса, премьер Шмыгаль высказал мнение, что инфляция и курс валют "должны быть предметом дискуссии" правительства и НБУ, а президент Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як девальвація гривні вплине на Україну

Совет НБУ отказался продлить полномочия замглавы Нацбанка Чурия

Совет Нацбанка отказался поддержать назначение Олега Чурия на должность замглавы правления НБУ на новый срок, он продолжит исполнять свои обязанности до назначения приемника.

Перед этим экс-глава НБУ Яков Смолий рассказал о требовании главы Совета Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом. Это подтвердил еще один член Совета Виталий Шапран.

"Приватбанк" проиграл суд Коломойскому по возвращению 247 АЗС

Апелляционный хозсуд по иску 38 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, запретил возвращать "Приватбанку" переданные в лизинг 247 АЗС, несмотря на задолженность по лизинговым платежам в сумме более 2 млрд грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция в годовом измерении возобновила рост, – Госстат

Рост потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после повышения на 0,3% в мае, однако в годовом измерении инфляция ускорилась до 2,4% с 1,7% в мае, свидетельствуют данные Госстата.

Рост цен в июне сдерживали слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы, отмечается в комментарии Национального банка.

Падение экономики Украины достигло 5,9%, – Минэкономики

Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае сократился на 5,9%, тогда как по итогам первых четырех месяцев 2020 года падение ВВП оценивалось в 5%, свидетельствуют подсчеты Министерства развития экономики.

В то же время глава министерства Игорь Петрашко заявил, что не видит оснований пересматривать макроэкономический прогноз на 2020 год, подразумевающий падение экономики на 4,8%.

ВЛАСТЬ

Вице-премьером по промышленности назначат директора фирмы военного академика из России

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Уруский возглавляет компанию "Прогресстех-Украина", которая в том числе сотрудничает с американской Boeing. Однако конечным бенефициаром "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий. Ранее Уруский также возглавлял ГКАУ, работал в "Укроборонпроме", СНБО и Минпроме.

Кабмин запретил работу ночных клубов после 23:00

Кабинет министров по предложению МВД запретил работу ночных клубов после 23:00, а также продлил время работы учреждений культуры с 22:00 до 23:00, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кабмин выделил Министерству культуры 1 миллиард из фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет министров выделил 1 млрд грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на гранты в сфере культуры и креативных индустрий.

Кабмин сменил главу Госспецсвязи

Кабинет министров уволил Валентина Петрова с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации, назначив главой ведомства Юрия Щиголя. О новом главе ведомства пока что ничего не известно, кроме того, что раньше он работал в СБУ.

США оштрафовали Amazon за доставку товаров в оккупированный Крым

Мифин США оштрафовал компанию Amazon за нарушение санкций, связанных с оккупированным Россией Крымом, Ираном и Сирией на $135 тыс. Оказалось, что авторы заказов в Ялте могли спокойно воспользоваться услугами компании из США, допустив орфографическую ошибку в слове "Крым".

Зеленский продал дом и переехал жить в государственную резиденцию

Владимир Зеленский вместе с семьей переехал в государственную резиденцию "Конча-Заспа". Как выяснили журналисты "Схем", перед переездом в раскошном трехэтажном особняке больше полугода делали ремонт. Содержание дачи во времена, когда здесь жил Виктор Ющенко, обходилось бюджету в 30 млн грн в год.

Перед этим президент Владимир Зеленский задекларировал 13,5 млн грн дохода от продажи дома и земельного участка в Киевской области. Покупателем указана Валентина Кисель, ее ФИО совпадает с именем жены народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя.

ЭНЕРГЕТИКА

"Центрэнерго" начнет покупать уголь у шахт Ахметова по поручению Буславец

ПАО "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец. Для закупки топлива компания планирует взять кредит в одном из государственных банков на 1,3 млрд грн.

Всю неделю в здании министерства продолжались посвященные этому вопросу переговоры между компаниями. Причиной первого совещания по этому поводу Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простоя шахтеров "ДТЭК Добропольеуголь".

Минэнерго определило поставщика "последней надежды" на рынке газа

Поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа определено ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с ценой 2711,86 грн за тыс куб м с НДС с наценкой 0%. Этот шаг позволит отменить регулирование цен на газ для бытовых потребителей с 1 августа.

"Укрэнерго" официально открыло важнейшую подстанцию для севера Луганщины

"Укрэнерго" официально открыло подстанцию 500 кВ "Креминская", построенную для решения проблемы надежности электроснабжения потребителей Луганской области, которые после оккупации части Донбасса полностью зависели от Луганской ТЭС Рината Ахметова.

Экспорт электроэнергии упал во втором квартале в 5 раз

По данным "Укрэнерго", экспорт электроэнергии во втором квартале 2020 года составил 465 млн кВт-ч, что в 4,8 раза меньше, чем в первом. В то же время импорт электроэнергии в Украину упал в 7,7 раза, составив 202,6 млн кВт-ч.

ТРАНСПОРТ

Из-за карантинных ограничений украинцы могут въезжать только в 23 страны

В условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19 украинцам открыт беспрепятственный въезд в 23 страны, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В этот список вошли как популярные Турция, Черногория и Египет, так и Сомали, Ирак и Афганистан.

Немецкий перевозчик FlixBus запустил внутренние рейсы в Украине

Автобусный оператор FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами. Так, с 8 июля запускаются направления Киев - Одесса - Затока, Киев - Житомир - Ривне – Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород.

SkyUp отменила продажу билетов на большинство международных рейсов

SkyUp Airlines отменила все собственные международные регулярные рейсы до 1 августа, за исключением рейсов из Киева в Тирану (Албания) и Бургас (Болгария). Ранее SkyUp отменила полеты на трех из восьми объявленных маршрутов внутри Украины по коммерческим причинам.

В то же время на оставшиеся регулярные внутренние рейсы из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья, а также на чартерные перелеты на иностранные курорты авиакомпания запустила онлайн-регистрацию с бесплатным выбором мест.

Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 42%

Кременчугский НПЗ Игоря Коломойского и партнеров по итогам первого полугодия увеличил производство битума на 41,6% – с 70,8 тыс. тонн до 128,4 тыс. тонн. Впрочем импорт этого материала за указанный период вырос со 133,3 тыс. тонн до 194,6 тыс. тонн, большинство поставок идет из Беларуси.

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Экспорт зерновых за год составил рекордные 57 миллионов тонн

По итогам 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) Украина поставила на внешние рынки рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, сообщили в Минэкономики. Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Госгеокадастр создаст реестр получателей бесплатной земли для приватизации

В Украине не существует реестра лиц, которые реализовали право на получение земель сельхозназначения, заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко. По словам чиновника, сейчас такой реестр создается и уже обнаружены случаи бесплатного получния земли в разных регионах одними и теми же гражданами.

Шмыгаль назвал преждевременным введение нового налога на земельный пай

Кабинет министров не поддерживает законопроект о введении налога для владельцев земли. заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства пообещал донести эту мысль до парламентариев.

Подробнее о законопроекте нардепов от "Слуги народа" и группы "Доверие" о налогообложении земли читайте в материале БизнесЦензор: 6 тисяч гривень податку - за пай. Кому доведеться заплатити

КОРПОРАЦИИ

Собственник сети ОККО получил землю в Карпатах для строительства конкурента "Буковеля"

Холдинг ОККО Group Виталия Антонова в течение последнего года получила более 300 гектаров земли на территории Славской ОТГ и планирует начать строительство горнолыжного курорта на этом месте в 2021-2022 годах.

"Укроборонпром" назначил нового главу госпредприятия "Антонов"

Госконцерн "Укроборонпром" официально назначил Александра Лося президентом государственного предприятия "Антонов". Он возглавлял предприятие в статусе и.о. с 9 июня, до этого 18 лет работал на "Антонове" на разных должностях.

Компания Алиева завершила покупку книжного рынка "Петровка"

Связанная с девелопером Вагифом Алиевым шведская компания "Стадсис АБ" стала собственником ООО "Книжный рынок", арендующего земельные участки, на которых расположен книжный рынок "Петровка".

По словам мэра столицы Виталия Кличко, разрешения на строительство на указанных участках пока не предоставлялись, хотя планы строительства ТРЦ на этом месте существуют давно.

АМКУ проверяет покупку конкурента "Днепроазота" окружением Коломойского

Антимонопольный комитет потребовал предоставить дополнительную информацию о покупке предприятия "Аульская хлоропереливная станция" в 2019 году фирмой "Агентство "Мега плюс", связанной с окружением владельца монополиста по производству хлора для водоканалов компании "Днепроазот" Игоря Коломойского.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Зеленский признал нарушение антикоррупционного законодательства из-за дохода от облигаций

Владимир Зеленский сообщил НАПК о нарушении им законодательства: президент не задекларировал в 2019 году сделки с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму более 5 млн грн. В связи с этим НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении.

CБУ обнаружила крупный канал незаконных поставок удобрений из России

СБУ выявила схему уклонения от уплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России в 2014-2018 годах. При этом после введения санкций против российских производителей удобрений в 2018 года организаторы схемы продолжили незаконные поставки.

Главе Фонда госимущества вновь попытались дать взятку на $800 тысяч

Детективы НАБУ задержали неизвестного при попытке дачи части взятки в сумме $200 тыс. главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко за назначение руководителей двух госпредприятий. По данным следствия, в целом взятка должна была составить $800 тыс.