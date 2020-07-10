Отчет Минэкономики об экономии 28 миллиардов на закупках является противоречивым, – Счетная палата

Счетная палата заявляет, что информация Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства об "экономии" 28,2 млрд грн на публичных закупках в 2019 году является противоречивой.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

"Минэкономики в своем отчете информирует об "экономии" 28,2 млрд грн при публичных закупках в 2019 году, однако не указывает на факторы, которые обусловили этот показатель", – сообщает ведомство.

К таким выводам Счетная палата пришла по результатам анализа ежегодного отчета Минэкономики, содержащего анализ функционирования системы публичных закупок и обобщенную информацию о результатах осуществления контроля в сфере закупок.

Как показал анализ отчета, ожидаемая стоимость тендеров в 2019 году составила 581,3 млрд грн. А разница между ожидаемой стоимостью и победными предложениями, которая в отчете названа экономией, составляет более 28,2 млрд грн.

"Счетная палата обращает внимание: такой расчет и такая сумма "экономии" не является свидетельством эффективного и прозрачного осуществления публичных закупок, ведь в отчете не проанализированы факторы, в частности те, которые влияют на формирование ожидаемой стоимости тендеров",– сообщает Счетная палата.

Высший орган аудита отмечает, что подготовленный Минэкономики отчет не предоставляет четких ответов на ряд вопросов, которые характеризовали бы состояние достижения основной цели в сфере публичных закупок, а именно: была ли обеспечена их эффективность и прозрачность в 2019 году? Осуществлялись они в конкурентной среде? Какие меры принимались для развития добросовестной конкуренции и предотвращения проявлений коррупции при осуществлении публичных закупок?

Как установила Счетная палата, Министерство в своем отчете ненадлежащим проанализировало факт уменьшения количества конкурентных процедур более чем на 10% и суммы конкурентных закупок – на 24%.

"Вместе с тем учреждение сосредоточило внимание на среднем количестве предложений на торгах. Этот показатель в 2019 году вырос с 2,29 до 2,39 в среднем предложений на один тендер (или 4,4%). Однако сделанный по такому показателю вывод о наличии конкурентной среды среди предпринимателей при осуществлении закупок является противоречивым", – сообщает Счетная палата.