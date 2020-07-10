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Новини
11 212 20

Вице-премьером по промышленности назначат директора фирмы военного академика из России (обновлено)

Вице-премьером по промышленности назначат директора фирмы военного академика из России (обновлено)

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента под №3827.

С начала апреля 2020 года Уруский возглавляет инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики, в том числе компания сотрудничает с американской Boeing. В январе - августе 2015 года возглавлял Государственное космическое агентство Украины. До этого работал на руководящих должностях в "Укроборонпроме", был заместителем министра промышленной политики, руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны, секретариата Кабинета министров.

Как сообщалось, в январе ООО "Прогресстех-Украина" выиграло тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) Международного аэропорта "Днепропетровск".

По данным госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является академик военных наук России Владимир Кульчицкий - заслуженный работник транспорта Российской Федерации, основатель и председатель совета директоров Группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структурой в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

После вызванных этим фактом публикаций в СМИ, результаты этого тендера были отменены.

Кабмін (7766) Уруський Олег (48)


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Топ коментарі
+18
Дело Януковича живет и процветает. И процветает его Вовочка Зеленский.
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10.07.2020 14:51
+17
Прошу зазначити, що цей "добродій" (Уруський) взагалі не брав участі у конкурсі, тому в українських реаліях навіть Ілон Маск не переміг би в жодному "конкурсі", Голопупенко призначає на посади тих, про кого йому нашепоче агент Москви Єрмак, який, у свою чергу, якщо немає прямих вказівок з Кремля, або питання їм не цікаве, ці посади просто продає.
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11.07.2020 00:09
+13
Та давайте вже поставимо керувати росіян всім в Україні , чого вже там! Зливати, так зливати, нефіг шифруватись так палевно.
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10.07.2020 14:27
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Та давайте вже поставимо керувати росіян всім в Україні , чого вже там! Зливати, так зливати, нефіг шифруватись так палевно.
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10.07.2020 14:27 Відповісти
А ти спроможний керувати? Тоді іди на конкурсний відбір, пропонуй проривні технології.... Чи наснаги і завзяття вистачає тільки на гучний "Пук".
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10.07.2020 21:05 Відповісти
Прошу зазначити, що цей "добродій" (Уруський) взагалі не брав участі у конкурсі, тому в українських реаліях навіть Ілон Маск не переміг би в жодному "конкурсі", Голопупенко призначає на посади тих, про кого йому нашепоче агент Москви Єрмак, який, у свою чергу, якщо немає прямих вказівок з Кремля, або питання їм не цікаве, ці посади просто продає.
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11.07.2020 00:09 Відповісти
Вы, простите, в какой разведке ошиваетесь? Откуда получаете разведданные? А может вы, батюшка, еще и партейный?
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14.07.2020 18:27 Відповісти
достатньо визнати ***** нашим президентом...
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13.07.2020 00:19 Відповісти
На це Бубочка буде не згоден, та й це не просто палево буде, а повний зашквар.
А от потроху, помаленьку - якраз... що і відбувається наразі!
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13.07.2020 01:12 Відповісти
Дело Януковича живет и процветает. И процветает его Вовочка Зеленский.
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10.07.2020 14:51 Відповісти
Опыт у него огромный и в промышленности и в министерствах, а то что он пару последних месяцев где-то работал еще ничего не значит.
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10.07.2020 17:45 Відповісти
Опыт у него по распилу бабла.
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10.07.2020 22:26 Відповісти
Зеля продолжатель дела потроха - при нем министром был выпускник андроповского военного училища,успешно громил украинский малый бизнес по заданию своего хозяина путина.
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10.07.2020 18:09 Відповісти
Коррупционер. Клейма негде ставить. При Шандре был разводящим. Очередная перемога
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10.07.2020 22:25 Відповісти
Человек работал на должностях. Результат ГДЕ? Космическое агенство? Спутник лыбидь ВАЛЯЕТСЯ 11лет в Казахстане ,запуск стоит СМЕШНЫЕ 26млн$( для государства,конечно,позволяющие себе выплачивать долги олигархов по 5,5млр$ например).Укроборонпром? Так более неэфективной и коррумпированой структуры трудно придумать. Его бизнес говорит лишь об одном -этому побоку государственные интересы но свое он берет( не государственное развитие в космосе а СВОЕ личное). Обычное чиновничье ГАВНО( другое на верху не приживалось).
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11.07.2020 07:45 Відповісти
как же зелепитеки достали уже...ну ни дня без слива национальных интересов и просто проё...в...
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11.07.2020 11:11 Відповісти
Капець якийсь!!! Як можна ставити на таку важливу для безпеки держави посаду громадянина ворожої країни???!!! Зеленський- зрадник!!! Люди, ау, ми не маємо йому цього дрзволити!!!
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11.07.2020 19:46 Відповісти
Ще одного диверсанта та саботажника до уряду зарахують. СБУ, ти стоїш на безпеці країни чи тебе вже не має ?
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12.07.2020 19:27 Відповісти
- Куме, як вважаєте - це вже зрада чи просто черговий ЗЕлений зашквар?
- Та ні, куме. Я вважаю, шо це перемога. ЗЕлена.
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13.07.2020 09:18 Відповісти
Есть две адекватные кандидатуры: Сиренко и Немилостивый. Сиренко до последнего боролся за сохранение Минпромполитики и агентства по вопросам ОПК, потом был вынужден принимать участие в созднии ДК Укроборонпром. Немилостивый работал Зам. Министра - все время занимался ОПК. Выбирайте среди этих двух. Панаиотиди - очень хочет, но она левая тетка "ни о чем".
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13.07.2020 16:28 Відповісти

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