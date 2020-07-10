Расходы украинцев на покупки в Польше упали до минимума за три года

В первом квартале 2020 году украинцы потратили на покупки в Польше около 1,48 млрд злотых (331 млн евро), что стало наименьшим показателем за предыдущие три года.

Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления (GUS) страны, паредает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

В целом иностранцы в первом квартале купили в Польше товаров на 8,8 млрд злотых (почти 2 млрд евро), тогда как расходы поляков за границей за этот период составили 4,4 млрд злотых (980 млн евро). Это соответственно на 10,6% и 8,4% меньше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим кварталом падение расходов составило 16,2% и 16% соответственно.

Больше всего в первом квартале 2020 года в Польше потратили иностранцы, которые въехали из Германией – 47,2%, из Украины – 19,9%, Чехии – 13,2%, Словакии – 7,9%, Беларуси – 6,8 %, Литвы – 3,6% и России – 1,5%.

Однако в пересчете на одно лицо на первом месте находятся украинцы, которые за одну поездку в Польшу тратят на покупки 812 злотых, тогда как немцы – только 490 злотых, а чехи – 281 злотый.

Снижение расходов иностранцев на покупки, в частности, вызвано уменьшением пограничного движения в первом квартале: в Польшу въехало 34,6 млн иностранцев, что на 11,7% меньше, чем в январе-марте 2019 года.

По мнению польских экспертов Personnel Service, на уменьшение пересечений границы повлияли в первую очередь эпидемия коронавируса и временное закрытие границ. В Польше наиболее чувствительные ограничения в пограничном движении появились только в марте и апреле. Поэтому эксперты предполагают, что во втором квартале тенденция к снижению будет еще больше.

Как сообщалось, в 2019 году украинцы побили собственный рекорд по расходам, потратив на товары и услуги в Польше 7,8 млрд злотых (1,74 млрд евро).