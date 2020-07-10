Крупнейший подрядчик "Укравтодора" получил еще 660 миллионов на ремонт дороги в Кривой Рог

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области 8 июля подписала договор с ООО "Автомагистраль-Юг" на текущий средний ремонт дороги государственного значения Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье стоимостью 660 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В ходе торгов компания снизила свое предложение по отношению к ожидаемой стоимости закупки на 16% или на 129,4 млн грн.

К торгам были допущены три представителя Национальной ассоциации дорожников Украины, объединяющей крупнейших подрядчиков "Укравтодора" – компанию из окружения Геннадия Труханова "Ростдорстрой", турецкую "Онур Конструкцион Интернешнл", "СУНП "Автострада" Максима Шкиля. Также в тендере участвовал турецкий "Блэк Си Консорциум", украинскими партнерами которого является группа компаний Александра Ярославского DCH.

Все компании, кроме "Автострады", в процессе торгов снижали цены на 13%, 15% и 8% соответственно.

ООО "Автомагистраль-Юг" бизнесмена Александра Бойко с уставным капиталом 40 тыс. грн является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора" со времен Петра Порошенко.

Сейчас компания является учредителем Национальной ассоциации дорожников Украины. Президент НАДУ Тарас Сиротинский в апреле стал советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По состоянию на 4 июля "Автомагистраль-Юг" выиграла четверть от всех подрядов "Укравтодора" 2020 года.