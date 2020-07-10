Трубопровод "Газпрома" в Турцию простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса, – Reuters

Подводный газопровод из РФ в Турцию "Голубой поток" продолжает простаивать после прохождения ремонта, хотя должен был возобновить работу еще в мае.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, передает БизнесЦензор.

По данным агентства, простой газопровода вызван тем, что Турция резко наращивает закупки сжиженного природного газа (LNG) вместо российского. По оценке аналитиков, сейчас цена на трубопроводный газ "Газпрома"в несколько раз выше, чем на LNG.

Кроме того, растут поставки в Турцию топлива по газопроводу из Азербайджана.

Турецкая энергокомпания Botas сообщила в мае, что ремонт "Голубого потока" будет проходить с 13 по 29 мая, но до сих пор магистраль не вернулась в работу, и неизвестно, когда это произойдет, сообщили один турецкий и два российских источника в газовой отрасли.

Запущенный в начале 2000-х годов "Голубой поток" в прошлом году перекачал из РФ в Турцию 11,1 млрд кубометров газа из суммарного объема российского экспорта в эту страну в размере 15,5 млрд кубометров.

"Нет смысла использовать два газопровода, если "Турецкого потока" более чем достаточно", – сказал один из российских источников.

"Газпром" отказался ответить на вопрос, когда "Голубой поток" вернется в работу.

На данный момент газ в Турцию идет через одну из веток "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд кубометров в год. Новая газопроводная магистраль была запущена в этом году. С вводом Турецкого потока совокупная мощность экспорта РФ в Турцию достигла 32 млрд кубометров в год.

Как отмечает агентство, отношения между Россией и Турцией, которая является одним из крупнейших потребителей российского газа, в последние годы были нестабильными и осложнялись разногласиями в отношении конфликтов в Сирии и Ливии, а также вопросом о статусе стамбульского Собора Святой Софии.

Сокращая импорт газа из РФ, Турция в этом году планирует покрывать как минимум треть своего потребления газа закупками LNG, который приходит из США, Нигерии, Алжира, Катара, а также из России.

В марте прошлого года Россия была крупнейшим экспортером газа в Турцию, но после 72% падения закупок газа из РФ год к году, Москва сейчас является всего лишь четвертым крупнейшим поставщиком газа Анкаре, показывает статистика регулятора энергетического рынка Турции.

Как сообщалось, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40% – до 14,4-14,8 млрд кубометров на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок газа в сжиженном виде.

Напомним, в январе 2020 года на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запустили газопровод "Турецкий поток", который является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

Осенью 2019 года российский "Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.