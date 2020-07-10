БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
15 785 27

Трубопровод "Газпрома" в Турцию простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса, – Reuters

Трубопровод

Подводный газопровод из РФ в Турцию "Голубой поток" продолжает простаивать после прохождения ремонта, хотя должен был возобновить работу еще в мае.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, передает БизнесЦензор.

По данным агентства, простой газопровода вызван тем, что Турция резко наращивает закупки сжиженного природного газа (LNG) вместо российского. По оценке аналитиков, сейчас цена на трубопроводный газ "Газпрома"в несколько раз выше, чем на LNG.

Кроме того, растут поставки в Турцию топлива по газопроводу из Азербайджана.

Турецкая энергокомпания Botas сообщила в мае, что ремонт "Голубого потока" будет проходить с 13 по 29 мая, но до сих пор магистраль не вернулась в работу, и неизвестно, когда это произойдет, сообщили один турецкий и два российских источника в газовой отрасли.

Запущенный в начале 2000-х годов "Голубой поток" в прошлом году перекачал из РФ в Турцию 11,1 млрд кубометров газа из суммарного объема российского экспорта в эту страну в размере 15,5 млрд кубометров.

"Нет смысла использовать два газопровода, если "Турецкого потока" более чем достаточно", – сказал один из российских источников.

"Газпром" отказался ответить на вопрос, когда "Голубой поток" вернется в работу.

На данный момент газ в Турцию идет через одну из веток "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд кубометров в год. Новая газопроводная магистраль была запущена в этом году. С вводом Турецкого потока совокупная мощность экспорта РФ в Турцию достигла 32 млрд кубометров в год.

Как отмечает агентство, отношения между Россией и Турцией, которая является одним из крупнейших потребителей российского газа, в последние годы были нестабильными и осложнялись разногласиями в отношении конфликтов в Сирии и Ливии, а также вопросом о статусе стамбульского Собора Святой Софии.

Сокращая импорт газа из РФ, Турция в этом году планирует покрывать как минимум треть своего потребления газа закупками LNG, который приходит из США, Нигерии, Алжира, Катара, а также из России.

В марте прошлого года Россия была крупнейшим экспортером газа в Турцию, но после 72% падения закупок газа из РФ год к году, Москва сейчас является всего лишь четвертым крупнейшим поставщиком газа Анкаре, показывает статистика регулятора энергетического рынка Турции.

Читайте также: Россия начала танкерные поставки газа в Турцию после запуска "Турецкого потока", – Reuters

Как сообщалось, поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40% – до 14,4-14,8 млрд кубометров на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок газа в сжиженном виде.

Напомним, в январе 2020 года на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запустили газопровод "Турецкий поток", который является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

Осенью 2019 года российский "Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

Автор: 

газ (8067) газопровід (1185) Газпром (2573) Туреччина (1129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Чем хуже ситуация в раше с газом и нефтью, тем спокойнее будет соседям раши. Может эта бешеная собака перестанет нападать на них.
показати весь коментар
10.07.2020 19:39 Відповісти
+21
Труба пустая, да и )(ер с ними! Пусть sosut
показати весь коментар
10.07.2020 19:25 Відповісти
+16
Найдивніше, що поляки вважають цілком протилежно. Вони чомусь впевнені, що голозадий кацап агресивний, а заможний - ні. Практика показала, що він агресивний завжди і його просто треба приспати.
показати весь коментар
10.07.2020 19:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка сумна новина.....
показати весь коментар
10.07.2020 18:52 Відповісти
"По оценке аналитиков, сейчас цена на трубопроводный газ "Газпрома"в несколько раз выше, чем на LNG."

То нащо Україні той московитський "газпром", чому не купувати LNG?
показати весь коментар
12.07.2020 18:33 Відповісти
так вроде через Польшу покупают.
показати весь коментар
12.07.2020 23:10 Відповісти
У Газпрома должна быть возможность снизить стоимость. Сжижение - разжижение, доставка танкером газа, сейчас стоит чуть ли не больше чем сам газ. Надо очень сильно обнаглеть чтоб продавать трубный газ дороже..
показати весь коментар
10.07.2020 19:01 Відповісти
У кацапов всегда с критическим мышлением были проблемы. Следите за руками:
Катар: дешевая добыча пряму у моря, тут же сжижение, копеечная перевозка за 6000км вокруг аравийского полуострова в Турцию.
*********: дорогая добыча в жопе мира, дорогая транспортировка за 3000-5000км в какой-нибудь членинград на СПГ-завод, сжижение, недорогая перевозка вокруг Европы минимум за 8000км или дорогая из владивостока/сахалина за 20000км.

Что ты там, "инженер", снижать собрался? ************* газ "рулил" только тогда, когда ни у кого не было никакой инфраструктуры, а совку германия за свои деньги и из своих труб (фирма Маннесман) построила 3 трубопровода гигантских за 8 лет.

Сейчас СПГ ********* продаёт если и не в убыток, то не далеко от грани рентабельности и уж точно гораздо меньше наваривая, чем тот же Катар или США. Причина простая: если ********* вообще не будет продавать СПГ, то лишится рынков, а вернуться туда, с такими-то дебилами у руля, тупо не получится уже. Потому что с "поставщиком №1" считаются, законы под него принимают, междунароные встречи с ним организовывают, учитывают его интересы в других областях (смотрим на Германию и её "политику" в отношении *********), а с "поставщиком №4" - никто не панькается. Его нахер посылают общаться с 10м помощником 5го заместителя (смотрим на Турцию, тупо нахер посылающую путлера, кроме случаев, когда нужно "подёргать за усы" США)...
показати весь коментар
11.07.2020 21:46 Відповісти
Труба пустая, да и )(ер с ними! Пусть sosut
показати весь коментар
10.07.2020 19:25 Відповісти
Чем хуже ситуация в раше с газом и нефтью, тем спокойнее будет соседям раши. Может эта бешеная собака перестанет нападать на них.
показати весь коментар
10.07.2020 19:39 Відповісти
Найдивніше, що поляки вважають цілком протилежно. Вони чомусь впевнені, що голозадий кацап агресивний, а заможний - ні. Практика показала, що він агресивний завжди і його просто треба приспати.
показати весь коментар
10.07.2020 19:47 Відповісти
Я цилком згоден...Просто у заможного кацапа э бильше можливости втручатися в справи сусидив а якщо грошей немаэ --- менше...Але агресивним вин як був так и залишиться...
показати весь коментар
10.07.2020 22:51 Відповісти
Кат-сап(кат-мясник)без замовника(німи,франци)-ніхто і звати *****.542 млрд.інвестицій після розпаду совка дали шакалові роботу,але як дали-так і відберуть,якщо окупуватиме території сусідів та рубатиме чужі голови,замість своїх козлячих.https://www.branah.com/ukrainian Збережи у букмарках та пиши українською.
показати весь коментар
11.07.2020 02:39 Відповісти
Строй больше таких газопроводов, Вова!!!
показати весь коментар
10.07.2020 23:16 Відповісти
Царь Мидас,правивший в 6-м веке до н.э. обрел дар-к чему бы он не прикоснулся-превращалось в золото. От этого он чуть не умер от голода,потому-что хлеб,мясо и вода,которые он брал в руки становились золотыми. Все,к чему бы не прикоснулся пуйло Владимирович превращается в дерьмо..
показати весь коментар
11.07.2020 03:18 Відповісти
Да, так просрать регион на постсовке, в смысле экономики, это "талант", в Наполеона, ну или Гитлера переиграл, тогда как территориальная экспансия -- тупо не актуально...
показати весь коментар
11.07.2020 05:19 Відповісти
Скрепы трещат,кацапопенсы сосут,славя ботоксную мразь. Роися вперде.
показати весь коментар
11.07.2020 10:18 Відповісти
Не надо обманываться. Сейчас кризис- пустая. Будет бум производственный,будет полная. Очень плохо что Украина НЕ развивает свою газотранспортную структуру как ХАБ. И не вкладывает в собственную добычу газа. Мы могли быть конкуренты Газпрома. Но ни "партнёрам" из США и ЕС( чьи граждане "наблюдают" в ГОСУДАРСТВЕННОМ Нафтогаза. Причем так наблюдают что у Коболевых и Витренко многомиллионные месячные зп,а добыча газа падает),которые поставляют СВОЙ газ на рынок ЕС и зачем им конкурент? Ни Газпрому,организовавшему тридцатилетие продолжающуюся коррупцию,когда украинские чинуши,сидящие на газе, работают ТОЛЬКО в УЩЕРБ украинской добыче газа. Кто нам доктор? Если у нации нет элементарного ума,когда выбирают клоуна без команды и партии руководить страной( но неплохого человека),ЖОПЫ( перекрашенные неоднократно патентованные воры и негодяи),но у человека единственного на постсоветском пространстве,давшего результат( Саакашвили) 0,3%!? Националистов 2%!? Это диагноз- будующее бандустан и Сомали или губерния Москвы( когда Трамп решит что это выгодно интересам США,а кто учитывает интересы слабого,беззащитного феодального бандустана!)
показати весь коментар
11.07.2020 10:20 Відповісти
Насчет "кризис-пустая,бум-полная". Типа так-то оно так - труба ж вот она, можно краник открыть и снова полная. Но, понимаете ли, на рынок турции УЖЕ вышли все, кто хотел выйти и ********* сдулась с 1го места по поставкам, на 4е. Догадайтесь с трёх раз - дадут ли те, кто сейчас караванами танкеров возит туда LNG, ********* просто так вернуться к поставкам по 30-40 млрд.м3? У какого-нибудь Катара возможности по игре ценой В РАЗЫ лучше, чем у *********. Ему не нужно через четверть планеты по трубопроводам тащить газ к заводам по сжижению - у него транспортное плечо в 10 раз короче, а газа в 10 раз больше. Просто раньше ни экономического, ни политического "коридора" для Катара не было даже, а сейчас - всё уже есть и поломать не даст бабло просто так, которого у Катара тоже больше, чем у *********.

Главная проблема ********* сейчас и в будущем не цена - плюгавому фюреру экономика похеру - главное чтобы хоть какое-то бабло шло - а в том, что с поставщиком №1 считаются, законы под него прогибают, встречи на международном уровне только для него организовывают. А с поставщиком №4 говрят "через губу", нахер его посылая вопросы решать через 6го помощника 4го секретаря 2го заместителя министра энергетики. Понимаете?
показати весь коментар
11.07.2020 21:18 Відповісти
Помню кремляди пели что LNG в разы дороже чем по трубам а оно вона как.) Все строят терминалы в срочном порядке. Штаты готовы их заливать по горловину. Рогатые как всегда обосрались, как с ракетами, как со сланцем, теперь с газом. У самих себестоимость по добыче только растет, а LNG и сланец в цене падают благодаря технологиям) П.С, Сила сибири тоже вроде на "ремонте")
показати весь коментар
11.07.2020 13:27 Відповісти
Трубопровод "Газпрома" в Турцию простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса, – Reuters - Цензор.НЕТ 6689
показати весь коментар
11.07.2020 14:12 Відповісти
Похоже, ятаган Эрдогана просто прописался в жопе пуйла.
показати весь коментар
11.07.2020 14:14 Відповісти
Ердоган і х...ло.

"...Близнецы - братья,
Кто более матери истории ценен?
Мы говорим Эрдоган, подразумеваем х...ло.
Мы говорим х...ло, подразумеваем Эрдоган".

Владимир Маяковский (інтерпретація).
показати весь коментар
11.07.2020 21:03 Відповісти
"і ета - харашо" (с)
показати весь коментар
12.07.2020 04:00 Відповісти
в Америці ціна на газ настільки сильно впала, що одна з провідних компаній по видобутку сланцевого газу - ЗБАНКРОТУВАЛА!!!! Газу в світі - ЗАВАЛИСЬ! ну а нафта так взагалі в квітні до МІНУС СОРОК ДОЛАРІВ ЗА БОЧКУ провалювалась...
показати весь коментар
12.07.2020 04:04 Відповісти
Ну то в Америцi, а в Росії обнулятор скаже, что все негативы и санкции нам только на пользу, нарiд стоячи аплодуватиме!
показати весь коментар
13.07.2020 11:51 Відповісти
Ердоган! Під той провід на брухт!
показати весь коментар
12.07.2020 13:26 Відповісти
Ріж!
показати весь коментар
12.07.2020 13:27 Відповісти
не самоуспокоением /запустят голубой поток /
просто лето плюс карантин
вспоминайте северный поток /сколько было крика
результат /стало выгодно Германии /
достроят и ФРГ будет иметь копейку
а мы по боку как всегда
прийдет осень возрастет потребления газа
и все станет на свои места
а это все БЛА БЛА БЛА
показати весь коментар
13.07.2020 13:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 