НАБУ сообщило о подозрении за попытку задержанному при попытке подкупа главы ФГИ за $800 тысяч

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении гражданину, который за $800 тыс. пытался подкупить главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает БизнесЦензор.

"10 июля 2020 года лицу, которое пыталось дать $800 тыс. неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества Украины, сообщили о подозрении. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 июля летективы Национального антикоррупционного бюро задержали неизвестного при попытке дачи взятки главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко за назначение руководителей двух госпредприятий.

Гражданин был задержан сразу же после передачи первого транша взятки в размере $200 тыс.

"Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили "на горячем" лицо, которое пыталась за $800 тыс. подкупить голову Фонд государственного имущества, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией", – говорилось в сообщении НАБУ.