Украина довела импорт газа до 70 миллионов кубометров в сутки, – глава ОГТСУ

Импорт природного газа в Украину достиг 70 млн кубометров в сутки, что является максимальным показателем с 2014 года, когда еще осуществлялись поставки из РФ.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Такой значительный рост для импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса. Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту (со стороны ЕС) не превышала 66 млн кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн кубометров в сутки", - сообщил Макогон.

По его словам, большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища газа, при этом значительные объемы закачки осуществляют европейские компании.

"Внедрение общеевропейских правил работы на границе это важный элемент интеграции Украины в общеевропейский рынок газа. А свободный импорт - гарантия справедливых цен для украинских потребителей", - резюмировал Макогон.

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт природного газа на 24% (на 1,4 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 7 млрд кубометров. В том числе со стороны Словакии поступило 3,9 млрд кубометров газа (+16% к январю-июню 2019 года), Венгрии – 2,2 млрд кубометров (+39%), Польши – 0,9 млрд кубометров (+34%). При этом со стороны Венгрии и Польши - 1,2 млрд кубометров и 0,5 млрд кубометров газа – импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul).

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3 млрд 656,9 млн кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 14 млрд 247,1 млн кубометров. В том числе со стороны Словакии поступило 9 млрд 150,6 млн кубометров газа (+41,7% к 2018 году), Венгрии – 3 млрд 672,7 млн кубометров (+6,7%), Польши – 1 млрд 423,8 млн кубометров (+2,1 раза).