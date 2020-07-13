На безопасность километра газопроводов в тарифе "Запорожгаза" заложено меньше 50 гривен

Система распределительных газопроводов страдает от недофинансирования на протяжении многих лет. Денег, заложенных в действующем тарифе на распределение природного газа, не хватает даже чтобы покрыть треть необходимых затрат.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза", передает БизнесЦензор.

"В тарифе АО "Запорожгаз" на работы по безопасности на 1 км газопроводов заложено всего 47,02 грн в месяц. За эти деньги можно купить 1 банку краски или 2 л бензина. Но этой суммы никак не хватает на покрытие всех расходов", – говорится в сообщении.

"У нас почти 6% газопроводов, которые обслуживает АО "Запорожгаз", построены более 40 лет назад, и срок их эксплуатации уже истёк. Еще 15% газопроводов старше 25 лет. Они изношены, требуют ремонта, реконструкции и замены отдельных участков или оборудования", – рассказывает технический директор АТ "Запорожгаз" Юрий Заставский.

Для того, чтобы повысить уровень безопасности газоснабжения, необходимы инвестиции на уровне 200 млн грн в год. Только при таком финансировании система газопроводов сможет функционировать намного эффективнее и станет дешевле в обслуживании.

В этом году "Запорожгаз" выполнил реконструкцию с полной заменой оборудования 12 ГРП, установил 10 новых ШГРП, которые обеспечивают стабильность давления газа, очистки его от мелкодисперсных частиц, безопасную подачу на конфорки потребителей по всему региону. Компания постоянно осуществляет технический осмотр и регулирование газораспределительного оборудования, станций электрохимзащиты сетей от коррозии, проводит замену задвижек, отключающих устройств, счетчиков, ревизию соединений, выявляет и устраняет утечки газа, ликвидирует аварийные ситуации.

"Запорожгаз" обслуживает 10 тыс. км. газораспределительных сетей, 1,5 тыс. ГРП и ШГРП, десятки тысяч различного рода устройств, регулирующего и защитного оборудования на сетях. На начало 2020 года в Запорожской области уже исчерпали свой технический ресурс 635 км газопроводов, 200 ШГРП и 122 ГРП.