Минфин объявил о запуске проекта по водоснабжению Мариуполя за счет французского кредита

Министерство финансов подписало финансовое соглашение с городом Мариуполь для начала реализации проекта строительства завода по производству питьевой воды за средства кредита правительства Франции.

Как сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя, таким образом выполнена последняя из административных и финансовых формальностей, необходимых для начала проекта, передает БизнесЦензор.

Ожидается, что первый этап проекта начнется в июле-августе 2020 года и будет реализоваться инжиниринговой компанией Beten International, которая подготовит технико-экономическое обоснование (срок исполнения - 1 год), а также разработает Генеральный план по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотведения города до 2040 года.

Этап проектирования и строительства завода по производству питьевой воды должен начаться через год, чтобы запустить завод в работу в 2023-2024 годах. Для реализации этого этапа будет привлечена компания Sterau, дочерняя компания группы SAUR, специализирующаяся на строительстве очистных сооружений.

Проект полностью финансируется Францией путем предоставления льготного кредита на сумму 64 млн евро на срок 30 лет, процентная ставка составляет 0,08% годовых, а льготный период – 10 лет.

Проект позволит Мариуполю модернизировать систему оказания жилищно-коммунальных услуг, имеющих жизненно важное значение для населения, обеспечив жителей стабильным водоснабжением и качественной питьевой водой, отвечающей международным нормам.

Как сообщалось, Верховная Рада в апреле 2019 года ратифицировала договор между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в город Мариуполь. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон в мае 2019 года.

Согласно тексту Рамочного договора, французская сторона предоставляет Украине кредит в размере, не превышающем 64 млн евро, на реализацию проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь.

Договор также предусматривает разработку генерального плана по усовершенствованию системы водоснабжения и водоотвода Мариуполя до 2040 года.

В пояснительной записке к законопроекту о ратификации сказано, что проект будет включать строительство и запуск в Мариуполе современных фильтровальных станций, а также модернизацию существующей системы централизованного водоснабжения и водоотвода для сокращения расхода питьевой воды и сброса канализационных вод в окружающую среду.