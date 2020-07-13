Рада провалила законопроект о запуске госгарантий по кредитам для бизнеса на 5 миллиардов

Верховная Рада отказалась внести изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год" для предоставления государственных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса на портфельной основе, а также по кредитам для государственного "Укргидроэнерго".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3659 проголосовали 213 народных депутатов при минимально необходимых для принятия 226 голосах.

Предложение направить проект закона в комитет на доработку поддержали 272 депутатов.

Законопроектом предлагается предоставить в 2020 году государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств ЧАО "Укргидроэнерго" по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования инвестиционного проекта строительства третьей очереди Днестровской гидроаккумулирующей электрической станции, инвестиционного проекта строительства Каневской гидроаккумулирующей электрической станции.

При этом предусмотрена возможность освободить "Укргидроэнерго" от обязательства предоставлять обеспечение и плату за предоставление госгарантий.

Кроме того, законом предусмотрено предоставление госгарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставленных субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства в объеме до 5 млрд грн.

В свою очередь Главное экспертное управления Верховной Рады отмечает, что в сопроводительных к проекту документах отсутствует обоснование указанного объема предоставления государственных гарантий на портфельной основе.

Кроме того, в сопроводительных к проекту документах не приводится информация о возможном объеме государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств "Укргидроэнерго".

Как сообщалось, ранее заместитель министра финансов Василий Шкураков заявлял, что правительство планирует предусмотреть 5 млрд грн на предоставление государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году и запустить эту программу уже в августе.

Шкураков уточнял, что портфельные гарантии будут работать исключительно через аккредитованные банки, а направления предоставления гарантий будет закреплено в законе о госбюджете.

Заместитель министра пояснил, что программа "5-7-9%" также предусматривает предоставление гарантий на портфельной основе, но это гарантии Фонда развития предпринимательства и они менее интересны для банкиров, чем государственные гарантии.