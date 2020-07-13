Зеленский ветировал отмену платы за регистрацию данных ФЛП для инвалидов и чернобыльцев

Президент Владимир Зеленский применил право вето в отношении принятого Верховной Радой закона о бесплатной регистрации в государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для лиц с инвалидностью и лиц, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №2030 на сайте парламента.

В предложениях президента указано, что закон не может быть подписан, поскольку в принятой редакции он противоречит Конституции, "согласно которой в Украине признается и действует принцип верховенства права".

Кроме того, президент считает, что закон "в части освобождения общественных объединений лиц с инвалидностью, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, внутренне перемещенных лиц от уплаты административного сбора не соответствует принципам юридической определенности, ведь предлагаемые изменения не имеют четкости в определении субъекта, который получает соответствующую льготу".

В частности, "приведенная в законе формулировка не предоставляет однозначного понимания, какие именно общественные объединения лиц с инвалидностью, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, внутренне перемещенных лиц относятся к категории тех, кто получит льготы"

Кроме этого, президент считает, что плата за получение сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований является умеренной, а введение льготы может привести к злоупотреблениям, когда соответствующий субъект получать информацию бесплатно с последующим ее распространением заинтересованным лицам, не имеют такой льготы.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон во втором чтении 16 июня.

Законом предлагалось освободить от уплаты административного сбора за осуществление регистрационных действий общественные объединении лиц с инвалидностью и лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, их символики, а также государственной регистрации изменений сведений о фамилии, имени, отчестве и местонахождении физического лица - предпринимателя, если он является лицом с инвалидностью

Законом также было исключено положение о праве государственных регистраторов на вознаграждение за счет средств, полученных за взимание административного сбора за государственную регистрацию в размере не менее 10% административного сбора.