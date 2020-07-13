Франция воплотит в Украине ряд проектов на сумму 1,5 миллиарда евро, – посол

Франция реализует и планирует воплотить в Украине на привлекательных финансовых условиях целый ряд проектов на общую сумму 1,5 млрд евро.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен во время онлайн-пресс конференции, посвященной началу реализации проекту по поставке питьевой воды в Мариуполе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Если мы посчитаем те проекты, которые сегодня уже были подписаны, реализуются и были профинансированы, в частности, проект по поставке МВД вертолетов, а также запланированное на следующую неделю подписание нового проекта по поставке патрульных катеров для нужд Министерства внутренних дел Украины, а также по водоснабжению и остальные проектов на будущее, их общий бюджет составит 1,5 млрд евро, что является очень серьезной суммой", - сказал ле Понсен.

Он рассказал, что Франция рассматривает целый ряд проектов для реализации в Украине. Основными из них являются сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта, которое может включать как поставку локомотивов, так и модернизацию железнодорожных путей и железнодорожной сигнализации в Украине. Кроме того, французская сторона вместе с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым работает над проектом развертывания сети по предотвращению и выявлению на ранней стадии рака молочной железы, бюджет которого может достичь 24 млн евро.

Дипломат акцентировал, что речь идет о реализации проектов на привлекательных для Украины финансовых условиях, которые являются возможными благодаря поддержке со стороны казначейства Франции.

"Сегодня мы работаем с коллегами, чтобы этот пакет финансовой помощи, закрепленный Министерством финансов Франции по Украине, мог быть в полной мере использован в интересах Украины", - сообщил де Понсен.