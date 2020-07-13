Объем внешней торговли товарами за полгода упал на 10%, – Таможенная служба

В январе-июне текущего года объем внешней торговли товарами сократился на 9,5%, до $47,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($52,2 млрд).

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Экспорт товаров из Украины за январь-июнь составил $22,915 млрд, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт товаров сократился на 12%, до $24,308 млрд.

При этом за пять месяцев текущего года падение внешней торговли составляло порядка 10%.

Экспорт продовольствия за отчетный период увеличился на 21%, до $10,3 млрд, экспорт металла сократился на 19%, до $4,5 млрд.

Импорт топливно-энергетических товаров упал на 27%, до $3,966 млрд.