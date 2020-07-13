Офис METRO в Украине переходит на гибкий режим работы на постоянной основе

ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев), развивающее сеть центров оптовой торговли METRO в Украине, приняло решение перевести центральный офис на гибкий режим работы на постоянной основе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Компания METRO обладает мощной международной экспертизой и всегда стремится привносить лучшие практики в Украине. Поэтому, с целью сделать жизнь своих сотрудников еще более комфортным и помочь им поддерживать баланс между работой и личной жизнью на высшем уровне, "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" приняла решение перейти на гибкий режим работы на постоянной основе с июля 2020 года. Мы стали первыми на рынке продуктового ритейла в Украине, кто решился на этот важный шаг", - заявила директор по персоналу "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" Ирина Брыжак.

Как отмечается, проанализировав опыт дистанционной работы, на которую компания "METRO Украина" перевела своих сотрудников во время пандемии, представители международного ритейлера поняли, что могут достигать высоких результатов, не терять отлаженной коммуникации с коллегами и партнерами, а также эффективно поддерживать бизнес-процессы с помощью всех доступных диджитал-решений.

"Эта незапланированная трансформация стала важным толчком для того, чтобы принять решение перейти на гибкий режим работы на постоянной основе", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в результате таких изменений каждый сотрудник офиса компании сможет работать с любого места и в любое время, когда им будет удобно.

Компания не рассчитывает, что 100% работников будет посещать офис каждый день, но ожидает, что сотрудники будут придерживаться стандартных рабочих часов в соответствии с законом о труде.

В то же время компания предоставляет гибкость начала и окончания рабочего дня, а также места работы.

"Метро Кэш энд Керри Украина" основана в 2003 году. Объединяет классические центры оптовой торговли METRO Cash & Carry в крупнейших городах Украины - Киеве, Виннице, Житомире, Полтаве, Львове, Ривном, Ивано-Франковске, Черновцах, Кривом Роге, Мариуполе, Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Николаеве, а также тремя магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе, Луцке, Чернигове.

По данным компании, объем ее продаж по итогам 2017/2018 финансового года (октябрь 2017-сентябрь 2018) составил 523 млн евро.

"Метро Кэш энд Керри Украина" входит в состав Metro Group, одной из ведущих международных торговых компаний.