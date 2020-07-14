Коломойский основал бизнес с фирмой, которая сорвала поставку оборудования военному заводу "Артем"
Фирма "Рокот-М", бенефициарами которой являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их окружение, основана совместно с американской Gray Fox. Эта американская компания в 2018-2019 годах сорвала поставку линии для производства снарядов на государственный оборонный завод и не вернула $8,3 млн предоплаты. Теперь созданная группой Коломойского и Gray Fox совместная фирма "Рокот-М" хочет сама производить снаряды.
Об этом говорится в материале Алисы Юрченко для Bihus.Info, передает БизнесЦензор.
В марте 2018 года государственный завод "Артем" заключил контракт на сумму $16,6 млн с американской Gray Fox Logistics (такого юридического лица не существует, это вымышленное имя, которым пользуется компания Gray Fox Aviation and Logistics, Inc).
Завод в рамках секретного контракта заказал Gray Fox стратегически важную линию для изготовления крупнокалиберных снарядов, поскольку государственное производство этих боеприпасов осталось на оккупированной территории.
В мае 2018-го "Артем" заплатил Gray Fox предоплату - $8,3 млн.
Прошел год, но Gray Fox оборудование заводу так и не поставила. Срок контракта истек в конце апреля 2019. После чего, в июне, СБУ открыла уголовное производство и в октябре 2019 задержала нескольких чиновников, причастных к заключению этого контракта. Сейчас это дело, с дополнительными, коррупционным статьям, передано в Национальное антикоррупционное бюро.
А уже в январе 2020 родственная американская компания - Gray Fox International - создала две совместные фирмы с "группой Коломойского": "Рокот-М" и "Таргет-М".
В обоих фирмах Gray Fox выступает миноритарным основателем, мажоритарным являются нефтеперерабатывающие заводы из группы олигарха - ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" и ПАО "НПК - Галичина", а бенефициарами - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их партнеры.
Фирмы Gray Fox International и Gray Fox Aviation and Logistics, Inc связаны, поскольку Gray Fox International в конце концов была перечислена предоплата в $8,3 по контракту с Gray Fox Logistics. Кроме того, обе компании возглавляет Чарльз Провини, который дважды приезжал на завод "Артем" для обсуждения контракта.
Совместная фирма группы Коломойского и Gray Fox хочет производить именно те снаряды большого калибра, которые уже должен производить государственный завод "Артем", но не может это делать, поскольку Gray Fox не поставила заказанное по контракту оборудования.
беню будет трудно кинуть, если он не в доле. в чем у меня боольшие сомнения.
это хотел автор статьи донести ?
Его марионетки у власти.
Гулять так гулять или как Зеленский МВФ на три буквы посылает.
Если нашим международным партнерам было мало Смолия, то на десерт украинская власть приготовила им Сытника в кляре. Если еще не все инвесторы уловили сигнал, что реформам тут не место, то после уничтожения независимости Нацбанка власть приготовилась уничтожить независимость НАБУ. И это должны сделать на внеочередной сессии, которую собрали по требованию Дубинского. Т е это будет сделано на внеочередной сессии, организованной Коломойским с помощью подписей 155 депутатов, которых собрал Коломойский. Каких еще сигналов для инвесторов вам не хватало?
При этом, опять грубо нарушаются только что взятые на себя обязательства. Под которые Украина получила более 2,6 млрд долларов. Причем даже более грубо чем со Смолием. Ведь в случае с главой НБУ офис президента еще мог прикрываться лицемерными отмазками, что институт остается независимым, это всего лишь смена персоналий. И на голубом глазу утверждать, что на Смолия никто не давил и от нас, зайдя в офис президента, испытал внезапное и непреодолимое желание уйти в отставку. Что ж, бывает ведь. Конечно, им никто не верил. Но по крайней мере они получали шанс соблюсти внешние приличия.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594310169-razgon-kursa-do-30-grn-eto-strashnyy-son-dlya-toplivnogo.html Разгон курса до 30 грн - это страшный сон для топливного рынка
В случае с НАБУ речь как раз идет о независимости институции. Потому что закон, который продвигает Коломойский и Ко, бьет именно по независимости НАБУ, упрощая увольнение его главы. При этом, в только что подписанном президентом Украины меморандуме черным по белому написано, что этот закон, именно этот закон, не будет принят. И независимость НАБУ сохранится. Таким образом, нарушение слова еще более очевидное, чем в случае отставки Смолия. И МВФ не сможет тут дипломатично сказать, что они посмотрят, что будет дальше и какая политика будет после. Потому что создание независимого НАБУ было частью программы реформ, было частью программы МВФ. И разрушение этой независимости ставит крест на сотрудничестве. И да, спихнуть на депутатов, которые непослушные, не выйдет. Потому что подписывать этот закон будет лично президент.
Можно, конечно, предположить, что они решили взять Сытника в заложники, торгуясь с Западом по теме НБУ. Аля простите нас за НБУ, сделайте вид, что не заметили, и тогда мы не убьем НАБУ? Теоретически от профессионалов уровня Слуг Народа это можно ожидать. Если еще недавно они надеялись получить много много миллиардов от Трампа за компромат на Байдена. Но уж точно не стоит ожидать, что такой шантаж прокатит.
Конечно, мы не увидим Голобородько, который выходит и посылает МВФ в попу. Нет. Но по факту Зеленский делает именно это. Посылает МВФ принятием этого закона. Прямо и по курсу. Не оставляя выбора кредиторам. Потому что у них программа не только с Украиной. И если бы даже в МВФ души не чаяли в Украине, если бы они любили незамутненной любовью украинские поля и леса, то все равно бы не смогли стерпеть. Потому что если позволить творить такое в Украине, то завтра так будут поступать во всем мире. А это недопустимо. Спросите у греков, которым не дали ни капли послабления, даже несмотря на то, что они в ЕС и дедушки демократии, колыбель цивилизации.
Что дальше? Дальше Украина остается один на один с рекордным дефицитом бюджета, долгами и необходимостью взять где-то деньги. Без программы МВФ взять можно будет только в России. Как и хотел когда-то Коломойский. Но, есть надежда, что в офисе президента понимают, что когда ты берешь деньги в России, то ты туда очень быстро и направляешься.
Пока запас прочности в экономике есть, дает о себе знать достигнутая и поддерживаемая до последнего времени макрофинансовая стабильность. Но это только пока. И чем больше подобных глупостей происходит, тем быстрее будет исчерпан этот запас прочности. А потом - пример Ливана показателен. Который, кстати, те самые люди Коломойского, ставил нам в пример. Что так надо. Похоже, кому то понравилось.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594235332-sbu-ugrozhaet-gontarevoy-chto-dalshe-.html СБУ угрожает Гонтаревой. Что дальше?
И да, только в сериале в таком случае приносят золотые коронки на Майдан. Живы в шикарной резиденции в Конче Заспе вряд ли стоит ожидать, что люди на Майдан выйдут для того, чтобы платить за твою глупость. И если они выйдут, то по совсем другой причине. И эта причина вряд ли понравится президенту Зеленскому.
И на последок. Инициатива увольнения Сытника имеет только одну причину - желание Коломойского. Если в вопросе Смолия мы могли еще говорить о том, что глава НБУ не нравится лично Зеленскому, потому что не удовлетворяет все его хотелки по курсу, инфляции и печатанью денег, то в случае Сытника даже такого инфантильного недовольства нет. Есть только одно - желание Коломойского. Почему? Потому что именно НАБУ расследует дело Приватбанка. И именно НАБУ сотрудничает с ФБР. И именно глава НАБУ недавно заявил, что они вплотную подошли к подозрению Коломойскому и Ко.
Таким образом, между сотрудничеством с нашими западными партнерами, нашими союзниками в войне с Россией, поддерживавшими нашу экономику последние 5 лет и дружбой с Коломойским, который очень дорого стоил всем украинским налогоплательщикам, президент выбирает Коломойского. Таким образом, президент Зеленский подписывает смертный приговор украинской экономике ручкой, которую ему подает Коломойский.
Сергей ФУРСА
"Ви зробили це разом !"
директор компанії Олександр Кузьма - родич фармацевтичного бізнесмена Миколи Кузьми, який у 2014 році був провідним помічником Сергія Пашинського, голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.Директором Рубіна Людмила Васильєва, також помічниця іншого народного депутата Івана Вінника, секретаря Комітету національної безпеки, яким також керував Пашинський.
То до чого тут Gray Fox Logistics?Грошики Артема тю-тю!МОжливо й Беня хоче повторити цю аферу?https://rpr.org.ua/en/news/treason-in-the-ministry-of-economy-and-the-disrupted-production-of-shells-what-do-pashynskyi-s-associates-have-to-do-with-this/