Коломойский основал бизнес с фирмой, которая сорвала поставку оборудования военному заводу "Артем"

Фирма "Рокот-М", бенефициарами которой являются Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их окружение, основана совместно с американской Gray Fox. Эта американская компания в 2018-2019 годах сорвала поставку линии для производства снарядов на государственный оборонный завод и не вернула $8,3 млн предоплаты. Теперь созданная группой Коломойского и Gray Fox совместная фирма "Рокот-М" хочет сама производить снаряды.

Об этом говорится в материале Алисы Юрченко для Bihus.Info, передает БизнесЦензор.

В марте 2018 года государственный завод "Артем" заключил контракт на сумму $16,6 млн с американской Gray Fox Logistics (такого юридического лица не существует, это вымышленное имя, которым пользуется компания Gray Fox Aviation and Logistics, Inc).

Завод в рамках секретного контракта заказал Gray Fox стратегически важную линию для изготовления крупнокалиберных снарядов, поскольку государственное производство этих боеприпасов осталось на оккупированной территории.

В мае 2018-го "Артем" заплатил Gray Fox предоплату - $8,3 млн.

Прошел год, но Gray Fox оборудование заводу так и не поставила. Срок контракта истек в конце апреля 2019. После чего, в июне, СБУ открыла уголовное производство и в октябре 2019 задержала нескольких чиновников, причастных к заключению этого контракта. Сейчас это дело, с дополнительными, коррупционным статьям, передано в Национальное антикоррупционное бюро.

А уже в январе 2020 родственная американская компания - Gray Fox International - создала две совместные фирмы с "группой Коломойского": "Рокот-М" и "Таргет-М".

В обоих фирмах Gray Fox выступает миноритарным основателем, мажоритарным являются нефтеперерабатывающие заводы из группы олигарха - ПАО "Нефтехимик Прикарпатья" и ПАО "НПК - Галичина", а бенефициарами - Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их партнеры.

Фирмы Gray Fox International и Gray Fox Aviation and Logistics, Inc связаны, поскольку Gray Fox International в конце концов была перечислена предоплата в $8,3 по контракту с Gray Fox Logistics. Кроме того, обе компании возглавляет Чарльз Провини, который дважды приезжал на завод "Артем" для обсуждения контракта.

Совместная фирма группы Коломойского и Gray Fox хочет производить именно те снаряды большого калибра, которые уже должен производить государственный завод "Артем", но не может это делать, поскольку Gray Fox не поставила заказанное по контракту оборудования.