У Нацбанка есть вопросы к Ярославскому по сделке о покупке банка Пинчука, – Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает согласование сделки по покупке украинским бизнесменом, бывшим совладельцем "УкрСиббанка" Александром Ярославским 100% банка "Кредит Днепр" и ожидает ответов на ряд дополнительных вопросов.

Об этом и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Сделка большая – это ж непростой банк. Поэтому с юристами Ярославского наша команда работает… Это займет еще некоторое время, потому что у нас есть дополнительные вопросы. Перепрыгнуть через этот процесс мы не можем", – сказала руководитель НБУ.

Рожкова напомнила, что Нацбанк получил пакет документов для согласования сделки в начале апреля.

"Все зависит сейчас от них. Насколько быстро они все это дадут и т.д., и т.п. Вопрос известен, к господину Ярославскому, как к личности, вопросов у нас нет, поэтому: документы плюс источники для поддержания капитала и т.д.", – отметила и.о. главы НБУ.

Читайте также: Пинчук докапитализировал свой банк на 870 миллионов

Как сообщалось, в апреле Антимонопольный комитет предоставил Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр", который принадлежит Пинчуку.

Ранее Ярославский сообщил Национальному банку Украины о намерении купить банк "Кредит Днепр" у Пинчука, заявила в январе первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отметив, что полный пакет документов на согласование существенного участия в банке бизнесмен пока не подавал.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,78 млрд грн) банк занимал 21 место среди 76 действующих.