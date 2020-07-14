БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Крупнейший банк в США зарезервировал $10,5 миллиарда на покрытие убытков из-за коронавируса

Крупнейший американский банк по размеру активов J.P.Morgan Chase & Со зарезервировал около $10,5 миллиарда на покрытие потенциальных потерь по кредитам из-за последствий пандемии коронавируса.

Банк также отчитался о 51% падении прибыли во втором квартале, что меньше ожиданий аналитиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Чистая прибыль крупнейшего банка США снизилась до $4,69 млрд, или $1,38 на акцию, в квартале, закончившемся 30 июня. Аналитики в среднем ожидали прибыли на акцию в $1,04, по данным Refinitiv.

После публикации отчетности акции банка выросли на 4% на внебиржевых торгах.

Банк JPMorgan Chase основан в 1799 году, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 100 странах мира, его штат превышает 250 тыс. человек.

банки (7092) карантин (2077) збитки (1154) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
