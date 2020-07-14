БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Букингемский дворец начал продавать королевский джин на фоне падения доходов от туризма

Лондонская резиденция королевы Великобритании Елизаветы II выпустила джин на основе ингредиентов, собранных в садах Букингемского дворца, на фоне падения доходов от посещения достопримечательности туристами.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Напиток, который содержит цитрусовые и травяные ноты, сделан из 12 растительных компонентов, среди которых лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы, говорится в сообщении благотворительной организации Royal Collection Trust, которая заботится о сохранности сокровищ британской монархии.

Небольшая партия уже поступила в продажу в ее магазины 14 июля по цене 40 фунтов ($50) за бутылку объемом 0,7 л. Крепость джина составляет 42%.

Все доходы от реализации джина будут отправлены в The Royal Collection Trust и пойдут на финансирование и поддержание обширной коллекции произведений искусства королевы, одной из последних великих европейских королевских коллекций, которая осталась нетронутой.

Как пишет газета The Sun, доходы от посещения Букингемского дворца и других королевских резиденций туристами упали в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего британская королева и ее семья могут потерять до 18 млн фунтов ($22 млн) от своего годового дохода. Порядка 250 сотрудникам было предложено уволиться по собственному желанию.

Бубочка,а чем мы хуже?Начинай продавать компот из вишен,произрастающих на гос.даче в Конча заспе.Пусть Елизавета вторая утрется.
14.07.2020 21:53 Відповісти

