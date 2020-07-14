Зеленский подписал закон о передаче корпуса завода "Антонов" Антикоррупционному суду

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением" № 730-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Документ предусматривает передачу от ГП "Антонов" в управление Высшего антикоррупционного суда нежилого здания (литера А) по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41 по рыночной стоимости, определенной отчетом о независимой оценке имущества.

"Таким образом, закон поможет завершить передачу ВАКС здания, которое он сейчас уже использует. Кроме того, это будет способствовать улучшению состояния ГП "Антонов", ведь передача прав на непрофильный актив, который уже не использовалось госпредприятием, погасит часть его обязательств перед бюджетом", – отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении 18 июня.

Законом предусмотрено, что "Антонов" передаст здание по рыночной стоимости в счет погашения задолженности госпредприятия, как правопреемника ГП "Киевский авиационный завод "Авиант" по облигациям, выпущенным в 2009 году под гарантии государства. Остаток задолженности госпредприятие будет погашать ежеквартально.