Вопрос долга Фонда гарантирования на 113 миллиардов нужно решить до конца месяца, – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц планируют до конца июля решить проблему с задолженностью Фонда перед Минфином в размере 45 млрд грн.

Об этом и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Наша задача – до конца июля всем вместе (первую скрипку, конечно, здесь играет Минфин, потому что это долг перед ним) принять какую-то одну из опций. То есть согласиться на вариант: сделать эти обязательства условными, заморозить или докапитализировать Фонд гарантирования", – сказала Рожкова.

По словам и.о. главы НБУ, изначально предполагалось, что Фонд гарантирования погасит долг за счет реализации имущества банков-банкротов, однако, исходя из цены активов, этих денег не хватит.

"Поэтому есть предложение сделать эти обязательства условными, очистить Фонд. Дальше к нему присоединится "Ощадбанк", начнет платить, и Фонд начнет накапливать необходимую денежную массу для того, чтобы мы могли говорить о повышении гарантированной суммы", – добавила Рожкова.

И.о. главы НБУ отметила, что также нужен законный и прозрачный механизм урегулирования с экс-собственниками банков, чтобы вернуть какую-то часть денег в казну и закрыть существующие условные обязательства.

"Фонд гарантирования имеет отрицательный капитал, а мы хотим повысить планку возмещения по вкладам – хотим сделать выше нынешних 200 тыс. грн. Потом у нас на повестке вопрос включения в Фонд кредитных союзов, компаний страхования жизни", – добавила Рожкова.

Она уточнила, что над решением проблемы с Фондом работают консалтинговые компании Lazard и KPMG, консультанты НБУ и специалисты из ЕБРР.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июня остаток долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физлиц перед Министерством финансов составляет 48,1 млрд грн и 65,7 млрд грн процентов.

В Меморандуме с МВФ отдельно поднимался вопрос платежеспособности Фонда, который касается долговых обязательств по этим займам, которые Фонд должен вернуть в 2025-2031 годах на сумму 113,8 млрд грн с учетом процентов.

Долг возник после заимствования Фондом около 80 млрд грн у НБУ и Министерства финансов в 2014-2017 годах под 10-14% годовых для выплат гарантированных сумм вкладчикам неплатежеспособных банков.