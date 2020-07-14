"Укравтодор" доплатит 170 миллионов за ремонт дороги из Львова в Ужгород

Служба автомобильных дорог в Львовской области 8 июля по переговорной процедуре заключила договор с ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" на текущий средний ремонт автомобильной дороги государственного значения Н-13 Львов-Самбор-Ужгород стоимостью 171,47 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Львовская САД пояснила применение переговорной процедуры тем, что "возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных работ у тот же участника, которые предусмотрены в основном договоре": ведь компания уже получала подряд на эту дорогу в апреле 2019 года стоимостью 463,20 млн грн.

Заказчик утверждает, что 20 мая получил письмо от "ГосдорНИИ", в котором указано, что по результатам обследования состояния существующей дорожной одежды институт обнаружил "два участка сдвига земляного полотна и два участка локальных трещин".

9 июня технический совет Львовской САД решила принять рекомендации института и выполнить дополнительные работы по обустройству слоя из армирующего синтетического материала и перекрытия слоями из асфальтобетона и дополнительно выполнить ремонт мостовых переходов.

По мнению Львовской САД, риск замены генподрядчика может привести к повреждению уже сделанных работ и как следствие вызовет "избыточное расходование средств" на их исправление.

"Привлечение к выполнению подрядчика, который уже предоставлял услуги по текущему среднему ремонту указанного объекта, позволит обеспечить совместимость дополнительных работ/услуг с теми, которые выполнялись этим подрядчиком, а при окончании работ обеспечит должным образом все испытательные работы и передачу объекта в эксплуатацию в целом", – указано в обосновании Службы.

Договор по основному тендеру Служба заключила еще в апреле 2019 года, однако срок его действия в декабре продлили до конца 2020 года "в связи с отсутствием полного финансирования".

Похожая ситуация по этой трассе и у Закарпатской САД – по словам и.о. начальника службы Бориса Воловика, ремонт на одном из участков трассы км 172+400- км 196+922 не могут начать, потому что все еще ожидают постановление Кабмина о распределении финансирования на ремонт трасс, которое правительство выдает два раза в год.

Учредителями столичной компании "Онур Конструкцион Интернешнл" являются граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион. С ней связана фирма "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S.".

Служба автомобильных дорог в Львовской области является крупнейшим подрядчиком для "Онура": за период 2016-2020 годов компания победила в 173 тендерах на общую сумму 6,22 млрд грн.