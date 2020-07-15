БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский подписал закон о погашении долгов на рынке электроэнергии через выпуск ОВГЗ (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" № 719-их, который Верховная Рада приняла 17 июня 2020.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента сообщает БизнесЦензор.

Целью закона является полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашения (списание) задолженности за счет средств государственного бюджета.

"Имплементация закона будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий - участников рынка электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 июня приняла закон о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). 

Законом предусмотрено списание долгов государственных шахт за электроэнергию, а также долгов "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях.

Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.

В конечном итоге остатки долгов "Энергорынка" должны быть списаны, а сама компания ликвидирована.

При этом на сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

Министерство финансов в экспертном заключении к законопроекту отмечало, что предложенные нормы разбалансируют госбюджет, а также может привести к возникновению фискальных рисков на сумму до 28,1 млрд.

закон (1515) законопроєкт (1720) Зеленський Володимир (2575) електроенергія (4355)
Понеслась ЗВЕЗДА по кочкам. Витя Янукович с этого начинал.
показати весь коментар
15.07.2020 13:33 Відповісти
https://chronicle.znaj.ua/323831-partnerami-kolomoyskogo-stali-amerikanci-yaki-kinuli-ukrajinsku-oboronku-na-8-milyoniv-dolariv-zmi?utm_source=iua Фірма "Рокіт-М", бенефіціарами якої є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхнє оточення, заснована спільно з американською Gray Fox, яка у 2018-2019 рр. зірвала поставку лінії для виробництва снарядів на державний оборонний завод і не повернула $8,3 млн передоплати.
показати весь коментар
15.07.2020 14:56 Відповісти
т.е. сначала зелена шмаркля и Ко - долгов наделали (путём махинаций и поставок э/э из рашки), заработали более 28 млрд.грн на этом, а потом - погасить долги за счёт зебилов?))
гениально..))
ну и заодно обильно окропили зебилов "россой"
показати весь коментар
15.07.2020 16:33 Відповісти

