В Киеве за сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса, – Кличко

В Киеве за сутки выявили рекордное количество новых случаев коронавируса, заявил мэр Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась на 147 больных. Это наибольшее количество за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и пять девочек от одного года до 16 лет. Также 73 человека в возрасте от 18 до 85 лет и трое мальчиков - от двух до шести лет. Заболели в том числе и шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27, Дарницком - 22, Деснянском - 21 случай", - сказал Кличко.