Кабмин выделил управлению делами Зеленского 40 миллионов на лечение чиновников с коронавирусом

Кабинет министров выделил 41,16 млн грн Государственному управлению делами на покупку лаборатории для проведения ПЦР-тестов и лечения больных коронавирусной болезнью.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, проектом постановления предлагается выделить 41,16 млн грн на бесповоротной основе Государственному управлению делами из фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 для проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезни, обеспечение готовности учреждений здравоохранения ведомства к возможным вспышкам заболевания и для предоставления медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью.

В частности, 11,21 млн грн предложено направить на закупку средств индивидуальной защиты, тест-систем, реактивов и дезинфицирующих средств для медицинских учреждений ГУД, задачей которых является обеспечение медицинского обслуживания президента, СНБО, работников Офиса президента и других высокопоставленных чиновников.

Еще 29,96 млн грн выделено на закупку лабораторного оборудования для проведения тестов на коронавирус методом ПЦР и рентгенологических исследований, а также на лечение больных коронавирусом.

Согласно данным на сайте Госуправления делами, в его подчинении находятся государственное научное учреждение "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины", Центр превентивной медицины Государственного управления делами, государственное учреждение "Поликлиника №2", а также клиническая больница "Феофания", где в том числе лечиться заболевшая коронавирусом жена президента Елена Зеленская.