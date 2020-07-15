Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

Кабинет министров освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проект постановления предлагает установить, что на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19, освобождаются от арендной платы (арендаторы коммунального имущества) согласно дополнениям. Это позволит украинскому бизнесу, требующему поддержки государства, сбалансировать свои расходы", - сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов, представляя документ.

Проект постановления принят с трехдневной доработкой.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №3377, который содержит поправку об освобождении арендаторов коммунального имущества от уплаты арендной платы на время карантина.