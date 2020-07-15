Украина ввела полный запрет на ввоз железнодорожных вагонов из России (обновлено)

Кабинет министров Украины на заседании 15 июля постановил запретить ввозить в Украину вагоны из Российской Федерации.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному документу, в частности, запрещается до 31 декабря 2020 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была ж/д администрация Российской Федерации.

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, соответствующими изменениями в постановление Кабмина №1147 от 30 декабря 2015 года устанавливается запрет на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия- резиденты Российской Федерации, или они были приписаны к железнодорожной службы РФ.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что постановлением №1147 уже введен запрет на ввоз железнодорожных российских вагонов, однако украинские предприятия теперь ввозят из России вагоны, произведенные в других странах.

"С ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержал правительство" , – уточнил Криклий.

Согласно новым изменениям предусматривается установление запрета на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов импорта, бывших в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация Российской Федерации.