Украина ввела полный запрет на ввоз железнодорожных вагонов из России (обновлено)

Кабинет министров Украины на заседании 15 июля постановил запретить ввозить в Украину вагоны из Российской Федерации.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному документу, в частности, запрещается до 31 декабря 2020 года (включительно) ввоз на таможенную территорию Украины вагонов, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была ж/д администрация Российской Федерации.

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, соответствующими изменениями в постановление Кабмина №1147 от 30 декабря 2015 года устанавливается запрет на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия- резиденты Российской Федерации, или они были приписаны к железнодорожной службы РФ.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что постановлением №1147 уже введен запрет на ввоз железнодорожных российских вагонов, однако украинские предприятия теперь ввозят из России вагоны, произведенные в других странах.

"С ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержал правительство" , – уточнил Криклий.

Согласно новым изменениям предусматривается установление запрета на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов импорта, бывших в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация Российской Федерации.

заборона (469) росія (14938) вагони (678) Мінінфраструктури (1376) Криклій Владислав (238)
Маразм крепчал, торговать можно но товар не в российских вагонах.
15.07.2020 16:35 Відповісти
Вы сначала разберитесь, а потом комментируйте. Это не перевозки грузов в вагонах РЖД, списанные порожние вагоны и есть товар. Деляги закупают списанную рухлядь на рассии.
15.07.2020 16:42 Відповісти
Да сорян, подумал что вообще запретили пересекать границу любым российским вагонам.
15.07.2020 16:50 Відповісти
Эта проблема возникла еще при прыщавом. Рухлядь представляет опасность.
15.07.2020 16:43 Відповісти
Вы реально не понимаете или просто против всего по определению. На сегодня в УЗ или Украине есть дефицит вагонов. Предприятия их покупают на вторичном российском рынке и завозят в Украину. При этом в Украине простаивают вагоностроительные заводы.
16.07.2020 07:41 Відповісти
В Мариуполе когдато делали вагоны,крысаки донбасса производство угандонили
15.07.2020 18:00 Відповісти
Нет, крысаки конечно много порезали но это не их "заслуга". Это системный "труд"( грабеж)государства и УЗ в частности, когда ГОСУДАРСТВЕННАЯ УЗ на ГОСУДАРСТВЕННОМ в том числе и Мариупольском вагон заводе НЕ заказывала цистерн и вагонов . Почему? Потому что УЗ заказывала на десять лет вперёд ,например,стрелочные переводы Ахметова из оккупированного Севастополя и Дубневичей ,услуги посредников на миллионы( которые ранее делала сама УЗ теми же людьми),вместо электрификации( что снизило себестоимость перевозок с разы покупала "самое дешёвое" тендерное дизельное топливо и т.п. Потому что тарифы на перевозки ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ имеет ЧАСТНАЯ РЖД?( Ей дешевле транзит в Украине чем в России),все эти "бизнесмены"( воры) - олигархи,когда их сырье вывозится транспортом б/у из Раши( свой не покупают) или транспортом УЗ ПО ЛЬГОТНЫМ тарифам?( Для придурков,рассказывающих что УЗ станет прибыльной,если станет частной. Конечно. Если сейчас этот грабеж прекратить она тоже станет прибыльной но сколько "нужных людей" потеряют,а оно им надо?) Поэтому УЗ НЕ закупает ни ВАГОНЫ УКРАИНСКИХ производителей ,ни тепловозы,ни электровозы( поэтому почти все они банкроты,а квалифицированный персонал с этих заводов делает вагоны в Польшее и Чехии). Системное воровство властной украинской феодальной касты бандосов и воров из 90-х( ну типа нынешней украинской "ылиты"),которая НЕ умеет строить экономику,она может только "бандосить"( пилить на металлом и продавать,"схематозить"),существуя одним днём. Поэтому без коренного устранения этих бандосов от власти и пилижа бюджета это государство сгниет без всякой посторонней "помощи" "братских" народов. Что самое смешное эти же бандосы и "обесценятся" в первую очередь.
16.07.2020 06:15 Відповісти
а ляксей, чо?, против???
показати весь коментар
